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疫情無薪待業失業激增 桃竹苗分署10/1免費117職訓招生

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃竹苗分署10月1日起辦理8大職群117種職訓招生，即日起歡迎免費報名。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署10月1日起辦理8大職群117種職訓招生，即日起歡迎免費報名。圖／桃竹苗分署提供

疫情解封開放，之前受疫情影響失業求職或轉職民眾增加，勞動部勞發署桃竹苗分署今天下午表示，因應職場及求職者需求，該分署10月1日起辦理8大職群117種職業訓練課程招生，即日起歡迎失業或待業民眾免費報名，學習職類新技能，實現職場加薪夢。

過去疫情衝擊，不少餐飲、旅宿飯店、觀光旅遊和汽車零組件、金屬機電、傳統產業及部分科技廠受衝擊，無薪假員工激增，為提供求勞工或民眾就業技能需求，桃竹苗分署表示，這次職訓招生包括物流服務、觀光休閒、機械設計、資訊服務、創意設計、建築設計、能源服務、機電服務等8大職群共117個職訓班，涵蓋客房服務人員培訓、自動化與工業機器人、電腦輔助精密機械等各類實務職訓課程，免費報名學習。

另為解決科技業勞動力短缺，該分署亦針對資訊、科技相關產業開辦專業職訓課程，延續疫情規畫開辦的科技數據（GA）分析應用實戰班、網路社群平台數位行銷班及資訊數位化應用工具班3門遠距職訓課程，為期一個月，讓失業民眾在家透過遠距視訊，也能獲得職訓學習機會，強化自身技能。

該分署提供職訓招生課程多，民眾可自行選擇適合技能學習，分署長林淑媛表示，透過職訓、輔導考證及就業媒合3管齊下方式，補充民眾職場專業技能，媒合企業入班徵才，協助失業或待業民眾就業，歡迎15歲以上具工作意願、技能不足的待業者踴躍報名，該分署提供遠來職訓者住宿，意者可上桃竹苗分署官網查詢報名。

桃竹苗分署10月1日起辦理8大職群117種職訓招生，即日起歡迎免費報名。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署10月1日起辦理8大職群117種職訓招生，即日起歡迎免費報名。圖／桃竹苗分署提供

疫情 失業

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