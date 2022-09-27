芎林鄉公所聯合辦公廳舍銀級綠建築 年底完工明年啟用
舊廳舍使用逾40年，空間不敷使用，新竹縣芎林鄉公所正進行聯合辦公廳舍大樓興建，目前工程進度已逾9成，未來包含鄉公所、戶政事務所、鄉民代表會、活動中心都將進駐其中，預計今年11月底完工，可望明年中啟用。因工程建築體具節能減碳等設計，已取得候選綠建築證書（銀級），且獲今年第3屆建築工程類「金竹獎」特優。
芎林鄉新建聯合辦公廳舍大樓，109年2月新選址在芎林重畫區內，同年8月開工，大樓規畫興建地下一層地上四層，總面積1750坪，總經費1.81億原，預計今年11月底完工，後續將由公所自籌5500萬進行裝修工程，預計最快明年第二季啟用。
工務處表示，芎林鄉聯合辦公廳舍設計及施工都符合節能減碳並取得候選綠建築證書（銀級）。銀級綠建築9大指標中，芎林鄉聯合辦公廳舍就符合6項，包含綠化率、基地保水、日常節能、或是二氧化碳和廢棄物的減量上面都符合期待。
芎林鄉長黃正彪表示，聯合辦公廳舍規畫空間包含鄉公所、代表會、戶政事務所以及活動中心、停車區，4樓更規畫可容納400人的活動中心，未來將有更舒適的洽公環境。辦公廳舍旁也設有停車場及特色公園，未來假日對外開放辦公廳舍廁所，提供前來公園遊園的親子方便使用。
黃正彪說，工程期間也經歷疫情、風災的考驗，但整體更程進度超過94%，順利的話可望11月底就能完工。後續細部裝修完工後，預計最快明年上半年正式啟用。
新竹縣長楊文科表示，芎林鄉聯合辦公廳舍109年動工，或中央補助7600、縣府補助8100、公所自籌 逾4千萬，視察後肯定芎林鄉聯合辦公廳舍施工進度及品質；除芎林鄉公所外，其餘鄉鎮市行政中心遷移新建工作，目前還有關西鎮、竹東鎮、湖口鄉、北埔鄉、峨眉鄉等5案正在進行，其中芎林鄉進度最快，可望未來能提供更舒適洽公環境，並帶動地方繁榮發展。
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