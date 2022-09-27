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秋遊苗栗南庄「石壁部落」 參山處提供免費限額540名

中央社／ 苗栗縣27日電

交通部觀光局參山國家風景區管理處將於10月15、16日，在苗栗南庄石壁部落舉辦登山健行暨峽谷音樂會、部落輕旅行活動，2天活動總限額540人免費參加，29日起受理網路報名。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷今天透過新聞稿表示，「石壁部落」位於苗栗縣南庄鄉東河村，居民多數是從鹿場山區遷徙來的泰雅族人，因地處壯闊陡峭的山壁環繞中，有「石壁部落」的美稱，為推動南庄原住民族部落觀光，參山處連續4年舉辦石壁部落健行音樂會及小旅行活動。

曹忠猷指出，今年活動預計10月15、16日舉辦，其中，10月15日為部落健行活動，全程長約3.6公里，海拔高約750公尺，沿途有眾多野生植物觀賞，還有美味補給站、部落特色餐盒；健行後，安排部落峽谷音樂會，可欣賞原住民歌手演唱及煙火秀。

10月16日的部落輕旅行1日遊，將安排專業部落導遊專車帶領遊客到瓦祿產業文化館、東河吊橋、觀賞大石壁奇景、神仙谷巡禮；另外，也可DIY體驗石壁部落泰雅族傳統文化中的苧麻編織及染織工藝、走訪原味部落市集等。

參山處表示，正值秋高氣爽時節，適合出遊享受山林舒暢，探索部落美食及工藝之美，10月15日的健行、峽谷音樂會，限額500名，10月16日的部落輕旅行，限額40名，2項活動全程免費，自9月29日起受理網路報名。報名資訊可查詢臉書Facebook搜尋「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」。

音樂會 南庄 國家風景區 苗栗縣

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