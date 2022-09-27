竹縣芎林爭取河濱公園、自來水與瓦斯普及化 縣府允諾辦理

竹縣府縣政新幹線行動主管會報啟動半年，今天最終站直達芎林鄉，鄉公所、代表會向縣府團隊提建言，爭取飛鳳山成立縣級風景區管理機構、爭設芎林河濱公園、解決汙水處理廠問題、自來水及瓦斯普及化等。縣長楊文科針對民代建言應允積極辦理，並向鄉親報告轄內3座特色公園將於年底完工；並將加速89公頃產業園區推動及大眾捷運系統路網評估。

新竹縣長楊文科表示，芎林位於新竹縣中心，發展比竹東樹杞林更早，縣政發展與芎林鄉緊密相依。縣政新幹線最後一場前進芎林，傾聽鄉親意見；首要針對飛鳳山成立縣級風景區管理機構，縣府目前已著手進行。

交旅處表示，近半年縣府陸續針對飛鳳山風景區舉辦活動，推動觀光不遺餘力，至於推動飛鳳山成立縣級風景區管理區，因該處大多為私有土地，推動有一定難度，縣府預定明年盤點經費後，進行串聯飛鳳山跟鼻頭山風景區規畫，對於私有土地整合也會持續努力。

芎林鄉長黃正彪及鄉民代表會，在會中也積極爭建芎林河濱公園；地方民代表示鄰近的竹東和竹北都有河濱公園，但芎林卻沒有，可望能在竹林大橋下方靠近芎林側，介於文林村13、14鄰間規畫設置。縣府善意回應，目前已取得二河局同意，將由相關局處室積極寫計畫爭取。

各級地方民代也爭取縣府團隊下鄉機會，積極反映汙水處理廠因乾旱期排放汙水至水溝引發臭味問題、綠獅五街爭設紅綠燈；以及文德路畫設斑馬線、網狀格線等請願。

楊文科表示，早期建設、區段徵收及市地重畫都沒有設汙水處理廠，縣府後續都已接管處理，之後所有自辦重畫區都規設置；而芎林鄉公辦區段徵收，當時因故沒設置汙水處理廠，將會與鄉公所討論未來配合處理方式。針對其他民生問題請願，縣府也將逐一協助會勘辦理，若今年度尚有經費，將會即刻辦理。