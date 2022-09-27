桃市府工務局與復興區公所 舉辦「圖利與便民」防貪指引研討會

隨著民眾對政府施政作為「知」的權益提升，往往也就會產生「圖利與便民」的迷思，導致公務員於執行公務時猶豫不決，反而影響民眾的權益及施政的品質；桃園市政府工務局與復興區公所攜手合作於今日辦理「圖利與便民」防貪指引研討會。

邀請中原大學法律系副教授陳櫻琴，從學理觀點講授「政府採購與履約驗收如何雙贏」，分析經辦採購業務常誤觸法令盲區及立法院法制局副研究員陳世超以司法實務案例及工程觀點剖析「圖利與便民」，讓人瞭解如何在合法的範圍內勇於任事，兼顧自身合法權益。

工務局副局長陳智仁於致詞時提醒與會人員，古人稱廉潔自持、守正不貪的官員為「廉吏」，「廉」不但是為人處世的基本品德操守，也是身為公僕最基本、最緊要的義務。

但國人因特重人情倫理的社會文化，加以法律難以鉅細靡遺規範的特性，以致一些模糊的灰色空間始終存在，為使能有明確具體的行為準則，透過2位專業講座的指導及稍後進行的研討會，增進在承辦採購或其他工程施作過程中，應注意的法律責任與相關規範，確保自身權益及避免觸法。

復興區公所政風室主任莊文玫表示，偏鄉地區工程採購，因地處偏遠，監督機制難免有疏漏之虞，若廠商心存僥倖，且承包原民地區之廠商常具地域性，易被特定廠商把持，藉由此次違失案例講解，使承辦採購人員掌握正確採購程序，以提升工作知能，避免同仁因不知法令規定致誤觸法網憾事。

本次研討會針對採購倫理、社會責任、便民服務及法律責任等議題，邀請工務局景觀工程科、採購管理科及規劃設計科科長進行對談，並分享過往執行經驗。

工務局政風室主任許聖賢擔任與談主持人表示，採購人員依法辦理政府採購案，為遏止少數害群之馬圖謀個人私利，與廠商私下接觸洩漏採購資訊並索取賄款，故建立工程行政透明專區供外部監督有其必要性，可將工程進度、施工過程紀錄等上傳官網，供民眾檢視及監督，除可增進採購效率及廠商施作品質外，也可養成公務員責任心與榮譽感，使之知法守法，以達到機先預防貪瀆弊端發生。

此外因應年底即將舉行「地方公職人員選舉」，本次講習也進行反賄選宣導，藉由廉政署所提供的影片詮釋反賄選法規，讓選賢與能的觀念深植心中。