竹市武陵斷橋有譜 可望舒緩交通車潮

台68線東西向快速公路1998年通車時，規畫新竹市武陵路匝道直通竹北，因此預留一段橋面供未來使用，但多年來不見動工，被譏「武陵路斷頭橋」。新竹市議員李妍慧今天在議會詢問相關規畫，新竹市府回應目前按期程來編列預算，預計112年還在細部設計的階段，將配合竹縣府來全力推動。

新竹縣政府兩周前宣布台1線替代道路新建案啟動，縣府指出，第1期工程優先施做從118號縣道銜接到台68線東西向快速公路的路段，全長1754公尺，縣府評選後決標由建業工程顧問公司負責規畫設計，並同步辦理鑽探調查跟測量作業中，預計年底以前完成，爭取明年上半年可以發包實際工程，並於2年內完竣。

李妍慧今天在議會中指出，在規畫報告中有提到，台一線替代道路一期工程完竣後，將可以轉移台一線37%到42%的交通量，武陵斷頭橋連通後，對竹市的交通會有什麼影響？該工程市府需要出多少錢？

對此，新竹市政府工務處長葉時青說，該案子由新竹縣政府主辦，靠近竹市的武陵橋部分會先行推動，這個案子有用到竹市土地約27%，會依照位置比例來分擔工程費。由於都是使用到新竹市府的公有土地，因此不需要負擔用地費。

葉時青說，市府編列111和112年的預算，粗估約3、4百萬。台一線替代道路很重要，竹市會配合竹縣期程來加入推動，預計到112年都還在細部設計的階段，若推動順利，在112年的下半年度有機會順利發包開工。