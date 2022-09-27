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竹市武陵斷橋有譜 可望舒緩交通車潮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
武陵路斷頭橋向北延伸已納入台1線替代道路南段計畫，將優先興建、串連竹北西區與竹市北區交通。圖／縣府提供
武陵路斷頭橋向北延伸已納入台1線替代道路南段計畫，將優先興建、串連竹北西區與竹市北區交通。圖／縣府提供

台68線東西向快速公路1998年通車時，規畫新竹武陵路匝道直通竹北，因此預留一段橋面供未來使用，但多年來不見動工，被譏「武陵路斷頭橋」。新竹市議員李妍慧今天在議會詢問相關規畫，新竹市府回應目前按期程來編列預算，預計112年還在細部設計的階段，將配合竹縣府來全力推動。

新竹縣政府兩周前宣布台1線替代道路新建案啟動，縣府指出，第1期工程優先施做從118號縣道銜接到台68線東西向快速公路的路段，全長1754公尺，縣府評選後決標由建業工程顧問公司負責規畫設計，並同步辦理鑽探調查跟測量作業中，預計年底以前完成，爭取明年上半年可以發包實際工程，並於2年內完竣。

李妍慧今天在議會中指出，在規畫報告中有提到，台一線替代道路一期工程完竣後，將可以轉移台一線37%到42%的交通量，武陵斷頭橋連通後，對竹市的交通會有什麼影響？該工程市府需要出多少錢？

對此，新竹市政府工務處長葉時青說，該案子由新竹縣政府主辦，靠近竹市的武陵橋部分會先行推動，這個案子有用到竹市土地約27%，會依照位置比例來分擔工程費。由於都是使用到新竹市府的公有土地，因此不需要負擔用地費。

葉時青說，市府編列111和112年的預算，粗估約3、4百萬。台一線替代道路很重要，竹市會配合竹縣期程來加入推動，預計到112年都還在細部設計的階段，若推動順利，在112年的下半年度有機會順利發包開工。

李妍慧指出，武陵斷頭橋若連通，可以通到竹北西區，有效紓解湳雅接的交通。但是她也建議市府要做在地的影響評估與規畫，一但未來在此經過的車潮、人潮減少，是否會衝擊地方的商機，目前在地方已有零星的討論，市府應要優先照顧在地居民的權益，在此投入更多的公共建設，營造更便利、舒適的生活環境。

李妍慧指出，武陵斷頭橋若連通，有效紓解湳雅接的交通。但是她也建議市府要做在地的影響評估與規畫，是否會衝擊地方的商機。圖／擷取自臉書
李妍慧指出，武陵斷頭橋若連通，有效紓解湳雅接的交通。但是她也建議市府要做在地的影響評估與規畫，是否會衝擊地方的商機。圖／擷取自臉書

新竹 武陵 替代道路

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