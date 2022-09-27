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沈慧虹工商後援會成立 工商代表站台相挺
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今成立工商後援會，新竹市60多位工商界人士站台相挺。沈慧虹說，感謝工商界的努力，才能撐起竹市這座驕傲、光榮的城市，未來她定會持續推動輕軌、台大湳雅院區、縫合新竹市外環道路斷點等工程，打造更好的生活。
沈慧虹表示，去年竹市創稅1811億元，甚至比一個直轄市多，竹市憑實力驕傲，尤其這8年在前市長林智堅與她的市府團隊帶領下，城市建設、進步跳級成長，打造步行城市、完成多座公園改造、整體城市環境改善。
「各位一輩子為城市付出，值得更好的生活！」沈慧虹特別感謝工商業界人士的努力，她說，因為有傳統、基礎產業才能撐起竹科發展，未來她也一定會超越林智堅，從產業、教育、生活持續推動更好的公共建設，創造更好的生活品質。
商業會後援會會長楊總平致詞表示，沈慧虹擔任竹市交通處長、副市長8年多時間，用專業帶領市府團隊完成許多困難的任務，包括新竹轉運站、公道三路開通，尤其公道三路是他每天必經之路、感受特別深。他也強調，找對人、做對事情就是幸福的事情，未來市政建設要延續就要交給沈慧虹，如輕軌、大車站計畫都一定要推動，所以今天工商界都站出來相挺。
工業會常務理事呂定輝今代表工業會後援會會長莊大毅致詞，他說，到新竹30多年，對這8年的改變感受最深，且他與沈慧虹同樣出身雲林，雲林人出外打拚都帶著勤儉努力的精神，且沈慧虹人品、各方面實事求是，從事公職32年的專業能力，相信沈慧虹能帶領新竹市更上一層樓，打造最快樂、最有人情味、高科技接軌國際的新竹市。
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