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桃園高遶溪古圳步道新景點 體驗原民狩獵古徑探險

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府推高遶溪古圳步道繩橋（見圖）新遊程，體驗原住民狩獵古徑探險。圖／市府觀旅局提供。
桃園市府推高遶溪古圳步道繩橋（見圖）新遊程，體驗原住民狩獵古徑探險。圖／市府觀旅局提供。

隨疫情解封開放國內外旅遊，桃園市府觀旅局大力推動北橫探險新景點，邀請遊客一起來當北橫探險家！觀旅局今天上午表示，該局根據早年泰雅族原住民狩獵古道，新整修高遶溪古圳步道，保留原始生態，推薦遊客感受原住民狩獵古徑新遊程。

市府觀旅局表示，高遶溪古圳步道位於復興羅馬公路18公里、靠近桃源仙谷的山林，最早是泰雅狩獵古道，為原住民狩獵進出古道，全長2.8公里，該局分二期整修，目前第一期1公里古圳步道完成，第二期1.8公里未來完工後將可搭遊艇遊石門水庫

該局新推出「夢迴狩獵古徑道」高遶溪古圳步道旅遊，沿著高遶溪古圳道，融入專業團隊設計的沉浸式「夢迴狩獵」遊戲，有原始生態的竹林步道、巨石和繩橋，遊客隨著溪岸的巨石，體驗單人繩索橋遊程，歡選親子、年輕情侶及銀髮族輕鬆新旅遊。

桃園市府推高遶溪古圳步道繩橋（見圖）新遊程，體驗原住民狩獵古徑探險。圖／市府觀旅局提供。
桃園市府推高遶溪古圳步道繩橋（見圖）新遊程，體驗原住民狩獵古徑探險。圖／市府觀旅局提供。
桃園市府推高遶溪古圳步道新遊程，體驗原住民狩獵古徑探險。圖／市府觀旅局提供。
桃園市府推高遶溪古圳步道新遊程，體驗原住民狩獵古徑探險。圖／市府觀旅局提供。

原住民 石門水庫 北橫 桃園

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