民進黨台中市長參選人蔡其昌 拱天宮參拜祈求國泰民安
民進黨台中市長參選人蔡其昌今天上午10點多到苗栗拱天宮參拜，同時也幫四位苗栗民進黨新世代議員參選人翁杰、邱毓興、陳詩弦、徐筱菁拉抬聲勢，為他們加油打氣。
蔡其昌表示，白沙屯媽祖婆，每年都行經台中市境內大甲、清水、沙鹿等地，受沿線信徒夾道歡迎，他們每年也都會準備茶水迎接，今天也特別來參拜，祈求國泰民安。
蔡其昌提到自己的外公就是苗栗卓蘭的台灣詩人詹冰，小時候也時常到卓蘭，也算是半個苗栗人，此外長期擔任海線地區立委，自己的選區大甲就在苗栗通苑隔壁，與大甲日南地區、幼獅工業區等都是共同生活圈，對這裡也十分熟悉。
他呼籲苗栗鄉親堅定支持縣長參選人徐定禎及苗栗民進黨新世代議員候選人，這次是最有機會翻轉苗栗的一次，也拜託現場鄉親告訴台中親友支持行動派蔡其昌，讓台中與苗栗共好共榮，也讓苗栗政治能夠注入新的活水，翻轉過去政治的沉痾。
縣議員參選人翁杰說，加入民進黨後有機會進入立委蔡其昌服務團隊的青年軍，擔任國會助理，2年前回鄉擔任立法院副院長蔡其昌通苑服務處主任，今天他的「頭家」終於現身通霄，幫他們年輕一代助陣，很感激，也對選戰更有信心。
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