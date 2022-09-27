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竹市老師尤桂遵退而不休奉獻半世紀 獲教育奉獻獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陳章賢代理市長（左）表揚教育奉獻獎得主新竹中學退休教師尤桂遵（右）。圖／新竹市政府提供
陳章賢代理市長（左）表揚教育奉獻獎得主新竹中學退休教師尤桂遵（右）。圖／新竹市政府提供

國立新竹高中退休教師尤桂遵從事教職32載，退休後繼續投入東園國小晨間伴讀志工及擔任新竹市文化局圖書館、動物園等文化場館志工逾16年，奉獻教育界近50年，榮獲今年教育部第17屆教育奉獻獎，全國僅20人獲獎。代理市長陳章賢今感佩尤桂遵退而不休，持續在教育界奉獻造福學子，是所有教育工作者的楷模。

「這次獲獎不只是對我的肯定，更是人生中的榮耀！」尤桂遵有感而發說，他們這一代受的教育是老師要學不厭、教不倦。教師是傳道、授業、解惑的能者。凡能促進別人幸福的人，才不枉生人世。

「溫暖的陪伴與愛，對孩子而言是很需要的正能量。」尤桂遵舉例，孩童小家（化名）小學一年級剛入學時，是位容易受情緒影響而放棄學習的孩子，學習注音符號拼音特別吃力，她利用早自修時間陪伴伴讀，每當小家情緒不穩定時，就帶著他到校園散步，從樹葉、飛鳥等自然景物及校園雕像引發注意力，耐心地陪伴、鼓勵小家穩定情緒及學習，如今小家升上二年級，已願意拿筆字，在學習動機上逐漸進步。

教育處指出，尤桂遵退休後擔任東園國小低年級學習成就或學習動機低落孩子的晨間伴讀老師，視學生學習情況安排進行校園教學，利用自然景物吸引注意力，從樹葉、小鳥到配合課本內容，或以愛教育和學生互相學習和關懷，透過耐心陪伴及鼓勵，期望學童在沒有壓力之下學習成長。

教育處指出，尤桂遵樂於分享生命、創造快樂，曾在新竹中學發起過捐好書勤勵德運動、創辦惠他社和校園國劇社，赴國小分享活化歷史生命故事，再到國中帶領校園生態志工社。市府舉辦活動，只要尤桂遵來當志工，都可以看到尤桂遵很積極熱情地問著各項細節，好讓導覽內容更豐富，也讓參與活動的民眾直呼「超敬業的志工，真是賺到了！」

老師尤桂遵退休後繼續投入志工工作，對教育充滿熱忱。圖／新竹市政府提供
老師尤桂遵退休後繼續投入志工工作，對教育充滿熱忱。圖／新竹市政府提供
老師尤桂遵退休後繼續投入志工工作，對教育充滿熱忱。圖／新竹市政府提供
老師尤桂遵退休後繼續投入志工工作，對教育充滿熱忱。圖／新竹市政府提供

新竹 教育部

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