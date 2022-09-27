快訊

首屆108課綱生心聲／學習歷程頂大教授看這點 她笑認「不聽話」：別再問有沒有用！

蘋果iPhone又一款型號說再見！他曝iPhone 15 Ultra「多1顆」強打這功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教師節前 鄭運鵬發表「教育五大柱」承諾規畫設新校

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
確診的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，透過直播，在教師節前夕公布「教育5條柱」教育政策。記者朱冠諭／翻攝
確診的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，透過直播，在教師節前夕公布「教育5條柱」教育政策。記者朱冠諭／翻攝

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬雖然因確診還在隔離，但他今天仍透過直播，在教師節前夕公布「教育5條柱」教育政策。鄭運鵬表示，今天他先拋出「校舍全面升級」及「頂大課程先修」2項政見，承諾校舍升級工程會如期如質完成，並計畫讓桃園高中生先修頂尖大學課程；另外3支柱則會在明天發表。

鄭運鵬表示，他提出的第1柱是「校舍全面升級」，桃園人口成長快，不只年輕家庭移入，新生兒也是全國最高，從托育到國中小、高中需求很明顯，校舍能否興建、如期如質完成，是市府要面臨的挑戰；近期物價上漲、營建成本增加，工程很難發包出去，工期也常有延遲問題，但他承諾若未來上任，校舍升級工程會照著原來的計畫完成。

鄭運鵬表示，桃園目前已獲教育部補助24.3億元經費，會用來興建中壢區青園國小、文青國中小、青埔國小、環北國中、龍興國小、八德區仁德國小校舍，也會協助大園區潮音國小遷校、桃園區經國國中高中部興建，另外包括中壢過嶺、平鎮山子頂、八德小大湳等人口成長地區，也將規畫新設學校。

鄭運鵬說，教育部補助的24.3億元，其中有10億元本來是要補助興建桃園市總圖書館，但因總圖走得比較快，已經在動工，經費無法補助在建工程，因此經過他跟教育部長潘文忠協調，將10億元用來興建校舍。

至於第2柱「頂大課程先修」，鄭運鵬表示，他計畫讓桃園高中生先修頂尖大學課程，如果高中生想要就讀相關科系，可以在課程上即早準備。

鄭運鵬也說，桃市府願意跟頂大配合用地，未來陽明交大會落角青埔，台北科大進入虎頭山新創園區並規畫在觀音設校，政治大學預計在航空城設校、清大附設醫院已落腳機捷A16站，目標讓「航空城就是大學城、高中生活就是大學生活」。

2022大選 桃園市長 鄭運鵬

延伸閱讀

民調暫落後「開直播爭年輕支持」？ 張善政：沒直接關係

藍質疑鄭運鵬造勢「公器私用」 桃市府批：推論太跳躍

最新民調／蔣萬安居冠、鄭運鵬超車3％、高虹安甩藍綠

公器私用？鄭運鵬造勢 藍質疑桃園農會發函動員

相關新聞

警察新制明年上路 苗縣擬採聯合執勤

警察每天8個小時勤務新制明年上路，苗栗縣議員黃月娥、楊文昌憂心衝擊地方治安，縣警局因應規畫結合鄰近2或3個分駐（派出）所...

教師節前 鄭運鵬發表「教育五大柱」承諾規畫設新校

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬雖然因確診還在隔離，但他今天仍透過直播，在教師節前夕公布「教育5條柱」教育政策。鄭運鵬表示，今...

3年前他半夜唱國歌擾人 苗栗衛政陪伴找到藝術出口

精神病友「小李」3年前經常半夜在社區唱國歌、手舞足蹈擾人，苗栗縣政府衛生局人員陪伴他穩定，轉化專注創作陶藝，今天他致贈作...

非六都首例！竹市危老建物重建竣工 保障市民安全

新竹市府推動「都市危險老舊建築物加速重建」，其中在東前街、東門街口的一處危老建築透天厝，經核定之「非六都首件」危老建築物...

「漫步客庄」竹縣客家藝術節 周六竹北新瓦屋登場

「漫步客庄」2022新竹縣客家藝術節將在10月1日於竹北新瓦屋客家文化園區舉辦，不僅將有八音、舞獅及花鼓表演，還有音樂會...

警察勤務新制上路在即 苗警長：聯合執勤 保證不裁偏遠所

警察每天8個小時勤務新制明年上路，苗栗縣議員黃月娥、楊文昌憂心衝擊地方治安，縣警局因應規畫結合鄰近2或3個分駐（派出）所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。