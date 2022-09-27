教師節前 鄭運鵬發表「教育五大柱」承諾規畫設新校

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬雖然因確診還在隔離，但他今天仍透過直播，在教師節前夕公布「教育5條柱」教育政策。鄭運鵬表示，今天他先拋出「校舍全面升級」及「頂大課程先修」2項政見，承諾校舍升級工程會如期如質完成，並計畫讓桃園高中生先修頂尖大學課程；另外3支柱則會在明天發表。

鄭運鵬表示，他提出的第1柱是「校舍全面升級」，桃園人口成長快，不只年輕家庭移入，新生兒也是全國最高，從托育到國中小、高中需求很明顯，校舍能否興建、如期如質完成，是市府要面臨的挑戰；近期物價上漲、營建成本增加，工程很難發包出去，工期也常有延遲問題，但他承諾若未來上任，校舍升級工程會照著原來的計畫完成。

鄭運鵬表示，桃園目前已獲教育部補助24.3億元經費，會用來興建中壢區青園國小、文青國中小、青埔國小、環北國中、龍興國小、八德區仁德國小校舍，也會協助大園區潮音國小遷校、桃園區經國國中高中部興建，另外包括中壢過嶺、平鎮山子頂、八德小大湳等人口成長地區，也將規畫新設學校。

鄭運鵬說，教育部補助的24.3億元，其中有10億元本來是要補助興建桃園市總圖書館，但因總圖走得比較快，已經在動工，經費無法補助在建工程，因此經過他跟教育部長潘文忠協調，將10億元用來興建校舍。

至於第2柱「頂大課程先修」，鄭運鵬表示，他計畫讓桃園高中生先修頂尖大學課程，如果高中生想要就讀相關科系，可以在課程上即早準備。

鄭運鵬也說，桃市府願意跟頂大配合用地，未來陽明交大會落角青埔，台北科大進入虎頭山新創園區並規畫在觀音設校，政治大學預計在航空城設校、清大附設醫院已落腳機捷A16站，目標讓「航空城就是大學城、高中生活就是大學生活」。