竹縣客家藝術節10月1日登場 邀民眾漫步客庄

「漫步客庄」2022新竹縣客家藝術節將在10月1日於竹北新瓦屋客家文化園區舉辦，縣府秘書長陳季媛今天表示，現場將有音樂會、舞蹈劇場、文創市集等，讓民眾感受客家文化。

新竹縣政府今天在竹北新瓦屋客家文化園區舉辦記者會，為新竹縣客家藝術節宣傳，陳季媛致詞表示，今年邀請到田屋北管八音團、新竹縣客家武術舞獅發展協會、新竹縣客家武獅文化協會、新瓦屋客家花鼓隊等團隊演出，帶來多元的文化饗宴。

陳季媛指出，現場還有「移動式環境劇場」，包含舞蹈走秀、行動雕像、吟唱詩人、戲劇互動等，讓民眾不只看演出，更能參與互動。

新竹縣政府提供新聞資料表示，現場也安排藍染創意服裝走秀、故事說書與弦樂演奏、傳統表演藝術、草地音樂會、客家剪黏、農事體驗等，還有客家阿婆傳統美食，集結客家文化趣味性，讓民眾親自感受。

文化局表示，今年客家藝術節由艸羽田舞蹈劇場策展，將新瓦屋客家園區化身為戶外環境劇場，突破舞台與觀眾席的隔閡，表演者或工作人員也會以客家風味的裝扮穿梭其中，展現客庄景象。