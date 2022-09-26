榮興客家採茶劇團入圍傳藝金曲4獎項 苗縣府表揚

苗栗縣榮興客家採茶劇團長期推廣客家戲曲文化，今年以「天上‧人間‧桃花源」、「花囤女」入圍第33屆傳藝金曲獎4項大獎，縣長徐耀昌今天頒贈獎牌表揚並預祝奪獎。

苗栗縣政府文化觀光局指出，第33屆傳藝金曲獎獎項分為出版及戲曲表演類2大類，今年有822件作品報名，評選出42組創作者、91件作品入圍，將於10月29日角逐19項獎項殊榮。

文觀局表示，榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化逾30年，是苗栗縣「無形文化資產」傳統藝術類「採茶戲」的保存團體，今年以客家戲曲「天上‧人間‧桃花源」入圍傳藝金曲獎最佳傳統表演藝術影音出版獎，客家大戲「花囤女」女主角陳芝后入圍最佳演員獎，劇團藝術總監鄭榮興則分別以「天上‧人間‧桃花源」及「花囤女」入圍2項最佳音樂設計獎，表現亮眼。

苗栗縣長徐耀昌今天頒贈獎牌表揚鄭榮興、陳芝后等人，肯定劇團在鄭榮興帶領下，不斷創新突破，結合資深藝師與年輕新秀重現傳統客家採茶戲的藝術風采，為客家文化傳承而努力，預祝勇奪傳藝金曲獎各項大獎。

鄭榮興表示，入圍對於劇團、演員等所有幕前幕後的工作人員來說，是最大的肯定，也是大家努力打拚所展現的成果。他也分享，戲曲音樂設計與普通作曲不同，包括唱腔與氣氛音樂都須與戲曲配合，而現今戲曲有許多創新與跨界合作，必須持續加入新的元素，才能帶給觀眾更多更優秀作品。

文觀局指出，今年榮興客家採茶劇團進駐苗栗縣客家圓樓，將圓樓轉型為「台灣客家八音戲曲推廣中心」，預計10月24日開幕，期待為苗栗高鐵站的發展注入一股活泉。