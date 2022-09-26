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3年前他半夜唱國歌擾人 苗栗衛政陪伴找到藝術出口

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
精神病友「小李」專注創作陶藝，今天展出作品。記者范榮達／攝影
精神病友「小李」專注創作陶藝，今天展出作品。記者范榮達／攝影

精神病友「小李」3年前經常半夜在社區唱國歌、手舞足蹈擾人，苗栗縣政府衛生局人員陪伴他穩定，轉化專注創作陶藝，今天他致贈作品給縣長徐耀昌，特別題字「台灣平安」。

苗栗縣社區心理衛生中心苗栗分站今天在苗栗市福麗里社區活動中心，辦理「藏身處—生命經驗的藝術告白」展覽，展出5名精神病友在疾病與復原歷程中的原創作品，縣長徐耀昌、縣府衛生局長張蕊仙等人到場參觀互動。

心衛中心列管472名病友，其中，小李3年前不穩定，半夜在社區大聲唱國歌吵人，還經常空言要選縣長，當地衛生所介入，與小李約定按時服藥，前幾個月天天到衛生所報到，把衛生所人員當朋友，情緒及行為逐漸穩定，轉化專注陶藝創作。

小李的每件作品都會有「台灣平安」的題字，今天特別贈送給徐耀昌，徐耀昌指出，縣府為配合衛生福利部強化社會安全網計畫，今年4月成立首座社區心理衛生中心苗栗分站，提供心理諮商服務，並著手推動心理衛生教育宣導、推廣精神疾病去汙名化等工作。

心衛生中心主任涂麗秀表示，藏身處不是精神病友的蝸居，心衛中心的目的就是為社區民眾、精神病友與家屬打造一座藏身處，透過舉辦各類病友、家屬支持團體、諮商服務、藝術創作、紓壓活動，及推動社區心理衛教活動，增進社區融合與共生。

精神病友「小李」（左三）今天展出陶藝作品，並致贈給縣長徐耀昌（左二）。記者范榮達／攝影
精神病友「小李」（左三）今天展出陶藝作品，並致贈給縣長徐耀昌（左二）。記者范榮達／攝影

衛生所 徐耀昌 陶藝

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