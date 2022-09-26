快訊

許文龍口中真正「奇美的博士」 集團董事長廖錦祥25日辭世享壽85歲

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

直播／本土確診增28513例、境外272例 56例死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「漫步客庄」竹縣客家藝術節 周六竹北新瓦屋登場

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣府秘書長陳季媛與表演團隊穿著客家風格服飾走秀暖場。記者巫鴻瑋／攝影
縣府秘書長陳季媛與表演團隊穿著客家風格服飾走秀暖場。記者巫鴻瑋／攝影

「漫步客庄」2022新竹縣客家藝術節將在10月1日於竹北新瓦屋客家文化園區舉辦，不僅將有八音、舞獅及花鼓表演，還有音樂會、舞蹈劇場、文創市集等，活動當天工作人員更會穿著客家傳統服飾穿梭，讓遊客體驗最原汁原味的客家農村。

縣府秘書長陳季媛表示，今年客家藝術節邀請到田屋北管八音團、新竹縣客家武術舞獅發展協會、新竹縣客家武獅文化協會、新瓦屋客家花鼓隊、巴雀藝術、揚音樂集、木箱鼓Mr. One、艸雨田舞蹈劇場、新竹市欣蕾舞團等團隊參與演出。

其中最大亮點是除了表演活動外，還規畫「移動式環境劇場」，包含舞蹈走秀、行動雕像、吟唱詩人、戲劇互動等，讓民眾可以不只看演出，更成為演出的一部份。

為了讓遊客前來能有欣賞表演之外的體驗，現場也安排藍染創意服裝走秀、故事說書與弦樂演奏、傳統表演藝術、草地音樂會、客家剪黏、農事體驗、童玩體驗、客家文創市集、客家阿婆傳統美食等，集結了客家文化趣味性、親手體驗、傳統美食及文化創意。

活動將從當天上午11時至下午5時在新瓦屋客家文化園區登場，遊客前來參與集章還有機會拿獎品。

文化局表示，今年客家藝術節由縣內優秀傑出團隊艸羽田舞蹈劇場策展，將新瓦屋客家園化身為戶外環境劇場，突破舞台與觀眾席的隔閡，民眾可以隨處漫步於巷弄之間的客家趣味場景，除古厝、紅磚瓦屋之外，表演者或工作人員也會以客家風味的裝扮穿其中，將客家文化的過去、現在、未來，在交替的時空中，創造一幅當代感十足的客庄景象。

客家藝術節將採「移動式環境劇場」，讓遊客也能成為表演當中的一部分。記者巫鴻瑋／攝影
客家藝術節將採「移動式環境劇場」，讓遊客也能成為表演當中的一部分。記者巫鴻瑋／攝影
2022新竹縣客家藝術節將在10月1日上午於竹北新瓦屋登場。記者巫鴻瑋／攝影
2022新竹縣客家藝術節將在10月1日上午於竹北新瓦屋登場。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 客家文化

延伸閱讀

第33屆傳藝金曲獎 「人間國寶」鄭榮興入圍2項最佳音樂設計獎

故宮典藏文物文獻客家元素 台灣文化館展給你看

宜蘭縣三山國王客家文化節今登場 來冬山體驗客庄文化

新北客家文化攝影展 貼近社區巷弄25日板橋展出

相關新聞

在桃園綠燈左轉要注意 「2行字說明」讓用路人怒了：有夠多餘

什麼時候可以左轉？桃園市政府近來新增便民措施，在部分道路增設紅綠燈號誌「文字說明」的輔助告示牌，但卻讓用路人看完後更加霧煞煞，許多網友也不禁搖頭感嘆「太多餘了吧！」 有網友在臉書社團「路上觀察學

2次拒載身障 苗栗客運挨罰9000元

苗栗客運最近被爆拒載身心障礙者，苗栗監理站調查時，駕駛員指身障者需陪同才能搭公車，本身剛開過刀也無力協助，監理站認為都不...

漫步客庄竹縣客家藝術節 周六在竹北新瓦屋登場

「漫步客庄」2022新竹縣客家藝術節將在10月1日於竹北新瓦屋客家文化園區舉辦，不僅將有八音、舞獅及花鼓表演，還有音樂會...

警察勤務新制上路在即 苗警長：聯合執勤 保證不裁偏遠所

警察每天8個小時勤務新制明年上路，苗栗縣議員黃月娥、楊文昌憂心衝擊地方治安，縣警局因應規畫結合鄰近2或3個分駐（派出）所...

青草湖的淤泥都堆這 竹市議員指雜草叢生、停車場排水不良

新竹市環保公園正在整修中，新竹市議員黃美慧今天在市議會質詢中，指出市府為了解決青草湖淤泥，在海岸邊多了一座山，走在其中可...

第33屆傳藝金曲獎 「人間國寶」鄭榮興入圍2項最佳音樂設計獎

上周六剛獲頒111年重要傳統藝術保存者授證的「客家八音」保存者鄭榮興，在今年第33屆的傳藝金曲獎，再入圍2項最佳音樂設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。