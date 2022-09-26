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「漫步客庄」竹縣客家藝術節 周六竹北新瓦屋登場
「漫步客庄」2022新竹縣客家藝術節將在10月1日於竹北新瓦屋客家文化園區舉辦，不僅將有八音、舞獅及花鼓表演，還有音樂會、舞蹈劇場、文創市集等，活動當天工作人員更會穿著客家傳統服飾穿梭，讓遊客體驗最原汁原味的客家農村。
縣府秘書長陳季媛表示，今年客家藝術節邀請到田屋北管八音團、新竹縣客家武術舞獅發展協會、新竹縣客家武獅文化協會、新瓦屋客家花鼓隊、巴雀藝術、揚音樂集、木箱鼓Mr. One、艸雨田舞蹈劇場、新竹市欣蕾舞團等團隊參與演出。
其中最大亮點是除了表演活動外，還規畫「移動式環境劇場」，包含舞蹈走秀、行動雕像、吟唱詩人、戲劇互動等，讓民眾可以不只看演出，更成為演出的一部份。
為了讓遊客前來能有欣賞表演之外的體驗，現場也安排藍染創意服裝走秀、故事說書與弦樂演奏、傳統表演藝術、草地音樂會、客家剪黏、農事體驗、童玩體驗、客家文創市集、客家阿婆傳統美食等，集結了客家文化趣味性、親手體驗、傳統美食及文化創意。
活動將從當天上午11時至下午5時在新瓦屋客家文化園區登場，遊客前來參與集章還有機會拿獎品。
文化局表示，今年客家藝術節由縣內優秀傑出團隊艸羽田舞蹈劇場策展，將新瓦屋客家園化身為戶外環境劇場，突破舞台與觀眾席的隔閡，民眾可以隨處漫步於巷弄之間的客家趣味場景，除古厝、紅磚瓦屋之外，表演者或工作人員也會以客家風味的裝扮穿其中，將客家文化的過去、現在、未來，在交替的時空中，創造一幅當代感十足的客庄景象。
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