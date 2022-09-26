青草湖的淤泥都堆這 竹市議員指雜草叢生、停車場排水不良

新竹市環保公園正在整修中，新竹市議員黃美慧今天在市議會質詢中，指出市府為了解決青草湖淤泥，在海岸邊多了一座山，走在其中可見石塊、廢土、垃圾等，甚至停車場因無排水功能，遇雨就淹，希望市府能做好驗收，才能對外開放。

對此，新竹市政府城市行銷處處長林正光回應，這項工程著重在環境復育，改造前的現場是十多年來的青草湖淤泥與漁港清淤，這次將依據環境地形來土方調配，重新綠化，此外停車場下採自然透水，目前主要是一旁的植栽、植被還未起來，才導致土方匯流進到停車場，未來也會施作排水路來導引，目前今年3月已報完工，現在是缺失改善期，預計9月底會驗收這次缺失改善。

黃美慧指出，該區當初花了6百萬做環境改善、種植棕樹，看過去是一覽無遺的天際線，非常漂亮，爾後市府爭取到全國水環境改善計畫的第二期工程施工，這兩年來花了2.19億改造，即將要改造完成，倘若沒有除草，現在一看就是雜草叢生，她走在其中可見石塊、廢土和垃圾，當地人叫稱這是新竹的第十九尖山，讓海濱里多了一座山。

海濱里長彭永泰表示，這裡未來要開放讓民眾、遊客使用，但是綠美化看起來卻亂七八糟，漂亮的沿海不再，加上附近的停車場沒有設計排水系統，下雨天就淹水，下面積了厚厚的泥巴，恐會影響民眾使用。

黃美慧表示，她在質詢前，特別去看全國水環境的改善此項計畫，計畫中寫「將環保公園作為看海公園的沙灘，將廢土、淤泥混合後重新配置，達到改良土質。」但是她實地去看後，發現淤泥山周圍沒有擋土的功能，且停車場也無排水系統，水至少積一週才退，沙子就留在停車場，恐怕未來會讓停車場也成了一座山。另外，因為尚在施工中，有民眾仍往此處走，但地上的小樹枝呈斜切面，恐會刺到腳，相當危險。