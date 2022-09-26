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第33屆傳藝金曲獎 「人間國寶」鄭榮興入圍2項最佳音樂設計獎

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「客家八音」保存者鄭榮興，在今年第33屆的傳藝金曲獎，再入圍2項最佳音樂設計獎。記者吳傑沐／攝影
「客家八音」保存者鄭榮興，在今年第33屆的傳藝金曲獎，再入圍2項最佳音樂設計獎。記者吳傑沐／攝影

上周六剛獲頒111年重要傳統藝術保存者授證的「客家八音」保存者鄭榮興，在今年第33屆的傳藝金曲獎，再入圍2項最佳音樂設計獎，其中客家大戲「花囤女」女主角陳芝后也入圍最佳演員獎，苗栗縣政府今天上午特別頒獎，表揚他們對客家戲曲的卓越貢獻。

今年70歲的鄭榮興出生在戲曲家庭，從小就開始學習多樣民族樂器，包括嗩吶、二絃、揚琴等，顯露音樂天賦，年僅五、六歲時即經常跟隨以祖父為中心的八音團演出，未讀小學時就正式參與坐場及戲班；目前仍擔任榮興客家採茶劇團擔任藝術總監，文化部本月24日也授證「客家八音」保存者，可謂人間國寶

第33屆的傳藝金曲獎分為出版及戲曲表演兩大類，今年有822作品報名，評選出42組優秀創作者，及91件精彩作品入圍，將於10月29日角逐19項獎項殊榮。

榮興客家採茶劇團「天上‧人間‧桃花源」、「花囤女」入圍4項大獎，期種藝術總監鄭榮興入圍2項最佳音樂設計獎，「花囤女」女主角陳芝后入圍最佳演員獎，可謂雙喜臨門，表現亮眼。鄭榮興說，獲獎是榮耀也是責任，會繼續傳承並推展客家戲曲。

縣長徐耀昌表示，榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化超過30年，是苗栗縣「無形文化資產」傳統藝術類「採茶戲」的保存團體，並在鄭榮興等人的帶領下，不斷創新與突破，多次進駐國家戲劇院演出，並巡迴國外公演，將傳統客家採茶戲推向國內外舞台。

苗栗縣政府今天上午舉辦頒獎，表揚鄭榮興及陳芝后對客家戲曲的卓越貢獻。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府今天上午舉辦頒獎，表揚鄭榮興及陳芝后對客家戲曲的卓越貢獻。記者吳傑沐／攝影
客家大戲「花囤女」女主角陳芝后也入圍最佳演員獎。記者吳傑沐／攝影
客家大戲「花囤女」女主角陳芝后也入圍最佳演員獎。記者吳傑沐／攝影

國寶 客家文化 徐耀昌

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