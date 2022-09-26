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批高虹安不知問題癥結 沈慧虹：造神不成 失言又怪別人

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今接受周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪。圖／沈慧虹提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今接受周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪。圖／沈慧虹提供

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今接受周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪，對談民眾黨市長參選人高虹安近期失言不斷及新竹「三腳督」選情，沈慧虹說，高到現在還不知道問題癥結所在，永遠都覺得是別人的錯，市長是要解決市政、帶領團隊，不是輕鬆工作，這次事件可看出高沒有解決壓力的方法，也沒有易地而處的同理心。

沈慧虹今早接受周玉蔻專訪，針對周玉蔻詢問新竹人為何對高虹安憤怒，沈慧虹表示，高虹安是態度問題，高到現在還不知道問題癥結所在，永遠都覺得是別人的錯，失言怪別人，「要去造神運動，到時候從神壇上跌下來，失言了又講別人斷章取義、霸凌，但民眾黨網軍發動排山倒海的攻擊，連星座專家唐綺陽、在臉書發表意見的新竹媽媽都被出征，甚至被洗版到關地球。

沈慧虹表示，從事政治工作本來就不是輕鬆的工作，尤其當市長要解決市政，帶領團隊第一時間做判斷、危機處理，這次事件可以看出高虹安沒有解決壓力的方法，也沒有易地而處的能力。

沈慧虹話鋒一轉表示，高虹安的論文在9月17日有修改過後的紀錄，但論文不是維基百科，不能開放修改的，高始終說不清楚多出來的第64條引註怎麼來的，面對資策會授權問題，也拿不出授權書，一個禮拜過去還說不清楚。

沈慧虹表示，民眾黨號稱白色力量，但竹市和苗栗縣都是藍白合，像柯文哲多次巧遇苗栗縣長參選人鍾東錦，高虹安則選擇和國民黨前市長許明財、前議長謝文進走在一起，高虹安所提的東西是對這塊土地的使命感和願景嗎？還是國民黨舊勢力給她的包袱？

另外，針對高虹安多次到前市長林智堅任內政績拍照，沈慧虹表示，高虹安先前在臉書介紹辛志平故居及新竹州圖，都是她和林智堅任內的政績。新竹州圖是2015年林智堅市長帶著他太太親手焙製的「6個司康」，親自北上請託新光慈善基金會董事長吳東進，才促成合作讓新竹州圖美麗的面貌重現。

沈慧虹強調，八年的政績不是天上掉下來，八年的進步是要很努力、很打拚才有辦法實現，未來新竹不能走回頭路，不能交給「實習生」，而是要交給最有經驗的沈慧虹來接棒。

面對未來願景，沈慧虹表示，竹市要從幸福城市變成超級城市，除了科技、產業持續發展，竹市也要變得更熱鬧、更宜居。在科技面向她已經提出太空產業政見，要將太空中心擴建留在新竹，另外，竹市要脫胎換骨成為超級城市，最重要的就是輕軌，輕軌不只是公共運輸，更會影響一座城市的風貌，市民的生活習慣，輕軌不只要做，而且「一定會做到」。

2022大選 新竹市選舉 沈慧虹 高虹安 林智堅

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