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竹市免費發送5劑快篩 擴大服務55至64歲原住民長者

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市即日起免費發送55至64歲原住民長者，每人5劑快篩劑，歡迎原民長者攜帶證件至指定地點領取。圖／新竹市政府提供
新竹市即日起免費發送55至64歲原住民長者，每人5劑快篩劑，歡迎原民長者攜帶證件至指定地點領取。圖／新竹市政府提供

因應新冠肺炎疫情，新竹市府與中央疫情指揮中心攜手發放免費快篩試劑，除免費提供65歲以上長者，即日起再擴大服務轄內55至64歲原住民長者，可持證至三區公所領取每人一份（5劑）家用抗原快速篩檢試劑。市府指出，本批試劑皆已送達至各區公所，預計發放362名長者，共計1810劑快篩試劑。

代理市長陳章賢指出，竹市重視原住民長者健康並推動醫療福利政策，包括原住民族長者假牙補助計畫、設置長者文化健康站等，不但保障原民長者健康，更減輕其經濟負擔，盼給予原住民長者更完善的醫療保健照顧。

陳章賢呼籲，竹市「莫德納次世代雙價疫苗」已到貨，作為追加劑（第3劑、第4劑、第5劑）使用。疫苗抵達後立即分配至各醫療院所進行施打作業，共推動4家醫院、29家診所及三區衛生所提供接種服務，並為43間符合條件的機構族群施打。

這次優先開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，提醒符合施打資格的民眾盡快接種。

民政處表示，為方便竹市55歲以上未滿64歲原住民長者（1958年至1967年出生）領取，即日起至10月31日止可於上班時間持身分證或健保卡正本前往戶籍所在地區公所民政課或海山聯合里辦公處領取；無法親領者可委託親友持委託書及領取對象身分證或健保卡（正本或拍照皆可）代為領取。

民政處貼心提醒，為避免原住民長者奔波之困擾，領取前可致電洽區公所確認領取地點，或可致電至市府民政處原住民事務科03-5230883詢問。

中央流行疫情指揮中心已於9月1日起免費提供65歲以上一般長者家用抗原快篩試劑，請尚未領取之65歲以上長者可把握時間。圖／新竹市政府提供
中央流行疫情指揮中心已於9月1日起免費提供65歲以上一般長者家用抗原快篩試劑，請尚未領取之65歲以上長者可把握時間。圖／新竹市政府提供

新冠肺炎 COVID-19 快篩試劑

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