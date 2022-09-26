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在桃園綠燈左轉要注意 「2行字說明」讓用路人怒了：有夠多餘

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園部分路口紅綠燈號誌增設「文字說明」輔助告示牌，原是為了讓用路民眾理解號誌規則，卻讓人看了一頭霧水。 圖擷自路上觀察學院
桃園部分路口紅綠燈號誌增設「文字說明」輔助告示牌，原是為了讓用路民眾理解號誌規則，卻讓人看了一頭霧水。 圖擷自路上觀察學院

什麼時候可以左轉？桃園市政府近來新增便民措施，在部分道路增設紅綠燈號誌「文字說明」的輔助告示牌，但卻讓用路人看完後更加霧煞煞，許多網友也不禁搖頭感嘆「太多餘了吧！」

有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，桃園某路口裝設的紅綠燈，一旁還用告示牌說明該處號誌規則，只見上頭寫著2種綠燈號誌，分別是綠燈和左轉燈的組合，代表「對向紅燈，放心左轉」，此時對向車道是紅燈，駕駛可以放心左轉；另一種則只有綠燈，表示「對向綠燈，小心左轉」，此時對向也是綠燈，駕駛要小心車況才能左轉，原PO從外縣市到桃園才第一次看到這種號誌說明，他忍不住笑回「花了3秒理解，不管怎樣，轉彎都要注意安全～」。

照片曝光後引來網友討論，有人就回應表示「（綠燈）早開或遲閉，這是車道數不足緩解轉彎車流的作用」、「只有桃園有，原來別的縣市沒有嗎？這個我每天都在路上看到好幾個耶」、「開車時要看這麼一長串字，真的有點來不及」、「其實我覺得沒有很難懂啦～可是還是都箭頭指示比較好」、「台南也有，樣式不太一樣，但都一樣天才」。

不過，多數人看了反而指責該號誌說明「太多餘了」，留言狠酸「第一次到桃園時也納悶這個告示牌是什麼意思，我完全沒看完，後來仔細看真覺得多餘」、「希望可以加這個：左轉要打左方向燈，右轉也要打右方向燈」、「這提醒真不錯，我覺得可以再增加『紅燈停、綠燈行』的告示會更好」、「誰敢真的放心啊哈哈哈」。

桃園市政府交通局過去就曾公告說明，桃園市部分道路受限於路型及路幅無法佈設左轉專用車道時，則採用「共用車道」，搭配綠燈早開或遲閉方式，讓左轉車輛順利通過路口。

桃園市政府交通局調整部分路口實施特殊綠燈時相。 圖擷自桃園市政府交通局
桃園市政府交通局調整部分路口實施特殊綠燈時相。 圖擷自桃園市政府交通局

桃園 車道

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