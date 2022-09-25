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莫德納次世代疫苗追加劑接種 鄭文燦關心施打長者

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦與桃園市政府衛生局王文彥局長，上午前往八德慈濟靜思堂視察，關心長者首日次世代疫苗施打情形。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市長鄭文燦與桃園市政府衛生局王文彥局長，上午前往八德慈濟靜思堂視察，關心長者首日次世代疫苗施打情形。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市長者莫德納次世代雙價疫苗追加劑今日於15處社區接種站開打，桃園市長鄭文燦與桃園市政府衛生局王文彥局長上午前往八德慈濟靜思堂視察，關心長者首日次世代疫苗施打情形，接種情形相當踴躍，超過原先預期施打人數，現場已協調增加施打量能。

王文彥表示，台灣即將在10月13日陸續解封，疫苗接種是最有效的預防措施，施打後可提高保護力，呼籲符合追加劑接種資格之65歲以上長者儘速完成施打，把握明（26）日上午8時至12時、下午1時至4時，前往15處社區接種站接種長者追加劑疫苗。

王文彥說到，目前桃園在長者第一、二、三劑疫苗施打率為六都第一，設籍桃園市65歲以上長者還可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，衛生局會努力守護長者的健康、遠離肺炎威脅。

也提醒大家要持續落實手部衛生與佩戴口罩等自主防疫措施，若出現疑似症狀，儘速快篩、就醫，特別是高齡者罹患糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病確診者為重症死亡高風險族群，應遵照醫囑服用抗病毒藥物，保護自己的健康。

桃園今新增4098例本土個案，王文彥說明，桃園本土個案數較昨日4152例下降1.30%，其中65歲以上個案占8.96%、18歲以下個案則占22.23%。

桃園市居家照護辦理情形，王文彥表示，目前在案數共3萬1235人，照護案件累計70萬8702人，已完成70萬3270人，累計完成率約99.2 %。

截至9月25日止，桃園專責ICU開設40床、收治35人、空床數5床；專責病房536床，收治253人，空床數283床，收治比率約47.2%，醫療能量充足。

桃園市長鄭文燦與桃園市政府衛生局王文彥局長，上午前往八德慈濟靜思堂視察，關心長者首日次世代疫苗施打情形。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市長鄭文燦與桃園市政府衛生局王文彥局長，上午前往八德慈濟靜思堂視察，關心長者首日次世代疫苗施打情形。圖／桃園市政府衛生局提供

次世代疫苗 王文彥 鄭文燦

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