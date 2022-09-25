愛鄉協會修復深圳1號石滬 傳承新屋百年石滬文化

桃園市新屋區愛鄉協會今日與楊梅東區扶輪社，於新屋石滬故事館共同舉辦體適能健走活動及深圳1號石滬竣工典禮，桃園市政府黃治峯秘書長到場致意，肯定愛鄉協會志工團隊不辭辛勞歷時2年修復深圳1號石滬，也感謝扶輪社結合淨灘舉辦健走活動，不僅傳承新屋百年石滬文化，也鼓勵更多人走出戶外，一起體驗新屋石滬之美。

黃治峯指出，石滬是先民利用潮汐差的自然捕魚方式，後來隨著動力漁船出現後，逐漸失去經濟價值而年久失修，傳統石滬修護工法也面臨失傳的危機，石滬漁法與文化和生產價值也都逐漸凋零及遺失，桃園市新屋區愛鄉協會積極號召地方鄉親成立石滬修護志工隊，耗時2年投入30餘位匠師，動員超過1630人次，才終於完成深圳1號石滬的修復工作，得以重現先民時期的石滬樣貌。

黃治峯說，新屋石滬僅留11座較完整，9座位於蚵間里，2座位於深圳里，是台灣本島最大的石滬群，市府在2019年4月8日將新屋蚵間石滬群中現況較佳的2、3、6號石滬，依文化資產保存法規定登錄為文化景觀，加強對石滬的保護，蚵間1、4、5號石滬目前已獲得文化資產審議會審議通過，預計今年底公告登錄為文化景觀，蚵間7、8、9號及深圳1號也準備於今年底前提出申請。

他說，市府自2019年起委託桃園石滬協會修復，至今年總計9座蚵間石滬已全部修復完成，去年起委託新屋愛鄉協會修復深圳1號石滬，今年也已修復完成，希望愛鄉協會能夠於明年開始修復深圳2號石滬。

黃治峯表示，原為警察局哨所及宿舍的蚵一哨所，市府投入637萬元，於2020年整建活化轉型為新屋石滬故事館，2021年3月正式開館，委託愛鄉協會管理營運，讓故事館同時兼具環境教育及觀光休閒功能，目前已有超過8萬人參訪，今年1月更取得「新屋石滬」環境教育設施場所認證。

愛鄉協會不僅結合海洋資源和再生資訊，打造一系列循環利用木作坊、海洋廢棄物塑料再生工作坊課程，利用廢棄寶特瓶蓋成功加工製成繽紛手機架鑰匙圈及繽紛石滬等多款DIY材料，更與周邊景觀整合，讓更多人在欣賞海岸美景之餘，體驗並熟悉在地文化特色，建立良好的教育與認知帶領民眾體驗桃園海岸各特色戶外學習樂趣，提升一般民眾對於石滬的關注度。