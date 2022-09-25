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新竹市回收行動車首日逾300人響應 成果豐碩

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市環保局與新竹SOGO本周末合辦「來吧！回收中！新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」資源回收活動，24日吸引逾300人次響應。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局與新竹SOGO本周末合辦「來吧！回收中！新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」資源回收活動，24日吸引逾300人次響應。圖／新竹市政府提供

新竹市環保局與新竹SOGO本周末合辦「來吧！回收中！新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」資源回收活動，24日吸引逾300人次響應，累積捐贈舊衣3560件、回收廢筆記型電腦57台、廢平板電腦57台、廢手機486台，回收成績亮眼。

環保局代理局長洪明仕說，竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車本週末連續2天登場，回收品項共4項，包含舊衣、廢手機、廢平板電腦、廢筆記型電腦。

民眾持舊衣10件可兌換「衣纖木手機座」1份，每日限量100份，每人限兌換1份；廢手機2台或廢平板電腦1台兌換全家超商禮物卡50元、廢筆記型電腦1台兌換全家超商禮物卡100元，當日累積至500元可選擇兌換500元面額的SOGO禮券，每人每項限兌換5份，數量有限兌完為止。

這次回收行動舊衣可回收項目為上衣、褲子、裙子、外套，貼身衣物屬不可回收項目切勿提交；回收廢資訊產品前，記得先將內容刪除或格式化。

環保局表示，地球需要大家共同愛護，希冀透過「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」活動，推動全民綠生活運動，同時落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG7永續能源、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，讓新竹市邁進低碳永續家園。

「手機座竟然是用舊衣做成的，覺得很酷耶」，42歲邱姓婦人與先生開心表示，竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車來的正是時候，正值換季期間，讓小孩舊衣服有了去處，回收3C產品兌換得到的購物金，剛好可以直接走進百貨購買新手機，「真是太好、太方便了」。

新竹SOGO百貨店長陳秋芬表示，很開心可以和環保局攜手舉辦環保系列活動，很期待下次合作，共同推動全民綠生活，爲永續城市共獻心力。

資源回收活動24日吸引逾300人次響應，累積捐贈舊衣3560件、回收廢筆記型電腦57台、廢平板電腦57台、廢手機486台，回收成績亮眼。圖／新竹市政府提供
資源回收活動24日吸引逾300人次響應，累積捐贈舊衣3560件、回收廢筆記型電腦57台、廢平板電腦57台、廢手機486台，回收成績亮眼。圖／新竹市政府提供

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