桃市社宅住戶分享成家經驗 鄭文燦盼多建優質宅助夢想

桃園市長鄭文燦今天下午出席八德區社會住宅服務中心成家第一哩路分享會，指出市府團隊2015年起全力推動社會住宅，除了逐年編列住宅發展基金，也在重劃區選定10處基地規畫社宅。

鄭文燦說，目前八德一號、二號社宅已開放入住，八德三號社宅正辦理抽籤，預計明年可入住。桃園的社會住宅都在交通和生活機能完整的地方，像中路地區有4處社宅，八德地區有3處住宅，今年完成戶數達4000戶，預計陸續完成到1萬5000戶，未來會滾動式檢討上修，希望透過蓋社宅，協助所有年輕人或弱勢族群夢想啟航。

今天的活動邀請3位曾是社會住宅的住戶，分享在桃園社宅成家的經驗，他們表示很感謝桃園的社會住宅，讓他們擁有了成家的動力。

鄭文燦表示，桃園市規畫社會住宅的理念，是打造一個樂活共享的社區，包含市民活動中心、圖書館、公托中心、幼兒園、微型運動中心、庇護工場、社福機構及停車場等共融空間，也注重住宅管理，去年10月特別成立桃園市社會住宅服務中心，開辦「隨到隨辦」的友善申租服務，上一輪沒有申請到社宅的民眾，若符合下一輪申請資格將自動通知抽籤。

市政府還設置「智慧社宅APP」，住戶可以快速申請修繕、預約社宅公共空間、意見反應等，還有社會住宅申租管理系統可提供民眾線上申請社會住宅及線上看屋。為了方便所有住戶，社宅內的傢俱及家電，採以租賃代替購買方式，住戶只需準備簡單行李即可入住，也方便後續的設備維修。

鄭文燦說，桃園社宅租期以3年為1期，租約期滿得申請續約1次。社宅租金原本分兩階段，一般戶租金按市價打8折，弱勢家庭打6折，後來改推新制，租金依家庭成員平均月所得分為五級，更準確滿足不同民眾的需求。

鄭文燦指出，對弱勢家庭而言，社會住宅是居住權利的重要保護傘，市府推動租金補貼，去年2萬戶受益，每月補貼4000元。在「包租代管」政策方面，由政府做房東的個案，目前已推動約4600戶。此外，市府也推出其他專業貼心服務，包括圖書館漂書櫃、行動圖書車駛入社宅及辦理親子活動等，提供所有住民優質的居住品質。

在工程品質方面，鄭文燦說明，桃園的社會住宅品質有目共睹，中路二號社宅屢獲獎項肯定，今年更榮獲「全球卓越建築合宜住宅類銀獎」。八德一號社會住宅也獲得今年國家卓越建設獎最佳維護管理類金質獎等多項大獎，顯示桃園的社宅規劃符合社宅的核心理念，即讓居住成為權益，居住其中可感受到人際與空間的互動，並獲得文化與健康等多面向的照顧。

鄭文燦表示，年輕人走入社會的第一哩路，是夢想啟航的開始，也是很大的挑戰。市府第1階段預計推出31處社宅，第2階段透過都計變更回饋、都更分回及農水署合作興辦等多元取得方式，預計規畫59處社會住宅，合計將陸續興建約1萬5000戶；至今年底總共約有4000戶完工，未來除了推動青銀共居，也規畫警消人員和原住民保障名額，希望透過社宅協助民眾追求更大的幸福。