乙未紀念公園樟樹枯 桃工務局：敏感物種移植存活較低
桃園平鎮1895乙未保台紀念公園去年11月底開幕，今年5月才被民眾投訴公園被紅火蟻入侵，怎料近日又被發現種植在文化街上的樟樹出現枯萎情形，讓民眾大嘆樹枯萎影響市容；桃市府工務局景觀工程科表示，樟樹是由他處媒合至公園種植，是敏感物種存活率低，已請廠商了解維護，會持追蹤狀況。
耗資近5億的1895乙未保台紀念公園主要是紀念客家人抗日的英勇事跡，公園採不落柱環形跨橋設計，「乙未之環」內側包圍著清水模紀念牆及半月型的無邊際鏡面水池，可作為緬懷紀念儀式的場域，也象徵共同保護家園的團結，足以超越對立和斷裂，並呼應當地信仰中心褒忠祠。
公園中也有共融式遊具、大量樹蔭，許多遊客假日也會慕名而來，不過近日樟樹卻枯萎，茂密林蔭變光禿一片，葉子只剩褐色枯枝，了無生氣，相當突兀。更有民眾誤認為夏秋換季所致，不過因樟樹散發出的氣味有助於驅蚊，民眾希望相關單位能盡速解決，還公園優美市容。
景工科表示，公園內的樟樹為其他工地有移除需求，媒合至乙未公園，程序上有先斷根半年，在原生地養護再移入乙未公園，但樟樹屬敏感物種，存活率較低。
景工科說，已先請廠商先維護檢查樹木狀況，為避免風大將樹吹倒，廠商已將3棵樹移走，如果確實枯死廠商要付賠償責任或補植，而冬天補植存活率較高，會持續追蹤樹木狀況。
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