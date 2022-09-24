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林智堅突合體沈慧虹開直播 讚沈若當選是「新竹之福」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市前市長林智堅今天與民進黨新竹市長參選人沈慧虹合體開直播。記者張裕珍／翻攝
新竹市前市長林智堅今天與民進黨新竹市長參選人沈慧虹合體開直播。記者張裕珍／翻攝

新竹市前市長林智堅17日終於「復出」替民進黨市長參選人沈慧虹站台輔選，今天還突然跟沈慧虹在臉書開直播，20多分鐘在車上聊新竹市7年多的改變。林說自己是新竹長大的孩子，沈已有7年多市政經驗，若能當選是新竹之福，完全可以無縫接軌。

沈慧虹把握假日衝刺選舉，今天一整天安排十多個行程，下午前往新竹公園參加玻璃藝術節透明祭，還趁跟林智堅一起搭車前往活動途中，突然開臉書直播分享大小事。

沈慧虹、林智堅是長達7年多的工作夥伴，2人在車上聊起過去替新竹市做的改變，有前後地下道改造、道路順平、公園整理、新竹轉運站環境梳理等。沈認為，希望參選過程能喚起選民的記憶，並述說未來願景，林也認為城市改變大，大家應該很有感。

林智堅說，好的市長要知道問題、解決問題，並稱許沈慧虹是公務人員出身，最了解公務單位運作。話鋒一轉提及自己這陣子回香山家鄉，「充分感受到新竹市鄉親很關心妳的選情，也很疼惜我在過去那段時間因為選舉造成的對手刻意攻擊與抹黑。」

林智堅表示，沈慧虹過去擔任副市長期間與局處長、科長互動緊密，做好每項活動與建設，大家能感受到新竹進步，假日有很多活動、很多地方可去，肯定沈功不可沒。沈慧虹也認為，有這樣的訓練很讚，抗壓性很重要，不然可能會先崩潰先逃就回來。

林智堅也認為，若沈慧虹獲得大家支持當選市長是「新竹之福」，完全能無縫接軌，因為已經有7年多經驗，每個地方角落都熟悉，腦袋裡面就有新竹市的地圖與藍圖。

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