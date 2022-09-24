林智堅突合體沈慧虹開直播 讚沈若當選是「新竹之福」

新竹市前市長林智堅17日終於「復出」替民進黨市長參選人沈慧虹站台輔選，今天還突然跟沈慧虹在臉書開直播，20多分鐘在車上聊新竹市7年多的改變。林說自己是新竹長大的孩子，沈已有7年多市政經驗，若能當選是新竹之福，完全可以無縫接軌。

沈慧虹把握假日衝刺選舉，今天一整天安排十多個行程，下午前往新竹公園參加玻璃藝術節透明祭，還趁跟林智堅一起搭車前往活動途中，突然開臉書直播分享大小事。

沈慧虹、林智堅是長達7年多的工作夥伴，2人在車上聊起過去替新竹市做的改變，有前後地下道改造、道路順平、公園整理、新竹轉運站環境梳理等。沈認為，希望參選過程能喚起選民的記憶，並述說未來願景，林也認為城市改變大，大家應該很有感。

林智堅說，好的市長要知道問題、解決問題，並稱許沈慧虹是公務人員出身，最了解公務單位運作。話鋒一轉提及自己這陣子回香山家鄉，「充分感受到新竹市鄉親很關心妳的選情，也很疼惜我在過去那段時間因為選舉造成的對手刻意攻擊與抹黑。」

林智堅表示，沈慧虹過去擔任副市長期間與局處長、科長互動緊密，做好每項活動與建設，大家能感受到新竹進步，假日有很多活動、很多地方可去，肯定沈功不可沒。沈慧虹也認為，有這樣的訓練很讚，抗壓性很重要，不然可能會先崩潰先逃就回來。

林智堅也認為，若沈慧虹獲得大家支持當選市長是「新竹之福」，完全能無縫接軌，因為已經有7年多經驗，每個地方角落都熟悉，腦袋裡面就有新竹市的地圖與藍圖。