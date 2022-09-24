聽新聞
test
0:00 / 0:00
新屋深圳1號石滬竣工明舉行儀式 今辦修築體驗
桃園新屋愛鄉協會今舉行石滬「守滬」活動，由石滬匠師帶領民眾體驗選滬址與堆疊工法，傳承古老技藝，明也將舉行耗時2年修復的深圳1號石滬竣工儀式；新屋愛鄉協會顧問李仁富表示，真正的匠師早就過世，他是跟有看過的人慢慢學，透過經驗揣摩，慢慢學會修築。而今活動也有不插電音樂節與文創小農市集，希望吸引更多年輕人了解石滬文化。
新屋目前有11座石滬，原先大部分的新屋人根本不知道當地有石滬，是從文獻資料、聽耆老講才明白，原來台灣本島也有石滬，而深圳1號石滬為李仁富及30多位匠師花費近2年的時間，慢慢修復完成。
李仁富表示，修築石滬相當不易，他16年前回到新屋了解石滬文化，並成立新屋愛鄉協會，不過當時真正的匠人都已過世，只好找曾經跟再匠人身邊的長者討教，慢慢從如何堆砌穩固基底、挑選合適的石頭，慢慢邊做邊學累積經驗，才漸漸地將石滬修復。
李仁富指出，從修石滬可以悟出許多人生的道理，他也是經由長期投入才慢慢體會，像是走在石頭路上需要彎腰看路，就像做人需謙卑，而如何堆砌也是大學問，大小石的搭配很重要，沒有對錯的石頭，只有2個石頭放一起適不適合，基底穩不穩。
李仁富也感嘆，再過20年他也成為耆老了，因此需要有年輕人加入，為發展地方創生，有大學生因為海管處的蹲點計畫，讓年輕人可以深度了解，達到環境永續；近年也有其他人成立新的石滬協會，也希望一起替石滬文化努力。
今雖天氣不佳，不過李仁富也親自帶領民眾修築石滬，讓民眾親自體驗，了解甘苦；也為了明天深圳1號石滬竣工，和中央大學合作舉辦「滬不相浪」特色活動，讓民眾不僅可體驗修築石滬，更與在地小農與文創市集、不插電音樂會，用不同方式來讓民眾親近石滬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言