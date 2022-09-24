新屋深圳1號石滬竣工明舉行儀式 今辦修築體驗

桃園新屋愛鄉協會今舉行石滬「守滬」活動，由石滬匠師帶領民眾體驗選滬址與堆疊工法，傳承古老技藝，明也將舉行耗時2年修復的深圳1號石滬竣工儀式；新屋愛鄉協會顧問李仁富表示，真正的匠師早就過世，他是跟有看過的人慢慢學，透過經驗揣摩，慢慢學會修築。而今活動也有不插電音樂節與文創小農市集，希望吸引更多年輕人了解石滬文化。

新屋目前有11座石滬，原先大部分的新屋人根本不知道當地有石滬，是從文獻資料、聽耆老講才明白，原來台灣本島也有石滬，而深圳1號石滬為李仁富及30多位匠師花費近2年的時間，慢慢修復完成。

李仁富表示，修築石滬相當不易，他16年前回到新屋了解石滬文化，並成立新屋愛鄉協會，不過當時真正的匠人都已過世，只好找曾經跟再匠人身邊的長者討教，慢慢從如何堆砌穩固基底、挑選合適的石頭，慢慢邊做邊學累積經驗，才漸漸地將石滬修復。

李仁富指出，從修石滬可以悟出許多人生的道理，他也是經由長期投入才慢慢體會，像是走在石頭路上需要彎腰看路，就像做人需謙卑，而如何堆砌也是大學問，大小石的搭配很重要，沒有對錯的石頭，只有2個石頭放一起適不適合，基底穩不穩。

李仁富也感嘆，再過20年他也成為耆老了，因此需要有年輕人加入，為發展地方創生，有大學生因為海管處的蹲點計畫，讓年輕人可以深度了解，達到環境永續；近年也有其他人成立新的石滬協會，也希望一起替石滬文化努力。