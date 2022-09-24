快訊

普亭下動員令徵兵 專家曝目的：耗盡士兵前耗光烏克蘭子彈

澎湖情侶檔傍晚溺水…男子為警員 獲救時已無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新屋深圳1號石滬竣工明舉行儀式 今辦修築體驗

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
李仁富（左2）表示，石滬文化慢慢被大家認識，希望能有更多年輕人能了解。記者翁唯真／攝影
李仁富（左2）表示，石滬文化慢慢被大家認識，希望能有更多年輕人能了解。記者翁唯真／攝影

桃園新屋愛鄉協會今舉行石滬「守滬」活動，由石滬匠師帶領民眾體驗選滬址與堆疊工法，傳承古老技藝，明也將舉行耗時2年修復的深圳1號石滬竣工儀式；新屋愛鄉協會顧問李仁富表示，真正的匠師早就過世，他是跟有看過的人慢慢學，透過經驗揣摩，慢慢學會修築。而今活動也有不插電音樂節與文創小農市集，希望吸引更多年輕人了解石滬文化。

新屋目前有11座石滬，原先大部分的新屋人根本不知道當地有石滬，是從文獻資料、聽耆老講才明白，原來台灣本島也有石滬，而深圳1號石滬為李仁富及30多位匠師花費近2年的時間，慢慢修復完成。

李仁富表示，修築石滬相當不易，他16年前回到新屋了解石滬文化，並成立新屋愛鄉協會，不過當時真正的匠人都已過世，只好找曾經跟再匠人身邊的長者討教，慢慢從如何堆砌穩固基底、挑選合適的石頭，慢慢邊做邊學累積經驗，才漸漸地將石滬修復。

李仁富指出，從修石滬可以悟出許多人生的道理，他也是經由長期投入才慢慢體會，像是走在石頭路上需要彎腰看路，就像做人需謙卑，而如何堆砌也是大學問，大小石的搭配很重要，沒有對錯的石頭，只有2個石頭放一起適不適合，基底穩不穩。

李仁富也感嘆，再過20年他也成為耆老了，因此需要有年輕人加入，為發展地方創生，有大學生因為海管處的蹲點計畫，讓年輕人可以深度了解，達到環境永續；近年也有其他人成立新的石滬協會，也希望一起替石滬文化努力。

今雖天氣不佳，不過李仁富也親自帶領民眾修築石滬，讓民眾親自體驗，了解甘苦；也為了明天深圳1號石滬竣工，和中央大學合作舉辦「滬不相浪」特色活動，讓民眾不僅可體驗修築石滬，更與在地小農與文創市集、不插電音樂會，用不同方式來讓民眾親近石滬。

桃園新屋擁有石滬群，桃園新屋愛鄉協會16年來致力修復。記者翁唯真／攝影
桃園新屋擁有石滬群，桃園新屋愛鄉協會16年來致力修復。記者翁唯真／攝影
今桃園新屋愛鄉協會舉行修復石滬匠人體驗，讓民眾親身了解石滬。記者翁唯真／攝影
今桃園新屋愛鄉協會舉行修復石滬匠人體驗，讓民眾親身了解石滬。記者翁唯真／攝影

延伸閱讀

自由車環台賽10月3日舉行 26日預演台66往大溪要注意

深圳跨境人民幣結算量 累計17.4兆

賴香伶參訪新屋美琪工廠 2大點盼讓青年回流

人口外移嚴重 賴香伶訪美琪工廠：讓新屋不只是「魚米之鄉」

相關新聞

新屋深圳1號石滬竣工明舉行儀式 今辦修築體驗

桃園新屋愛鄉協會今舉行石滬「守滬」活動，由石滬匠師帶領民眾體驗選滬址與堆疊工法，傳承古老技藝，明也將舉行耗時2年修復的深...

莫德納次世代雙價疫苗抵桃市 15社區站明後天接種

桃園市衛生局表示，莫德納次世代雙價疫苗中央已於今天陸續配賦到指定院所，各區公所也已送出接種通知單提醒符合追加劑資格的65...

國一甲計畫獲國發會同意 預計2029年完工通車

因應桃園航空城發展，交通部高公局預計新建國道1號甲線，行政院2014年11月核定可行性研究，但因路線經過中油桃園煉油廠東...

棒球場假通膨灌水？ 竹市府澄清

斥資12億元的新竹市立棒球場工程備受矚目，時代力量議員林彥甫昨天質詢質疑市府「假通膨之名，行經費灌水之實」，透過契約新增...

苗140縣道區測 取消高架段再議

苗栗140縣道因石虎保育等議題實施區間測速，但民眾抱怨管制路段太長、速限又低，警方每月告發千件超速，讓便捷的雙向4線道路...

館舍使用低、入不敷出 桃市原民局：疫情趨緩漸改善

桃園多處原住民族相關館舍和集會所，因為使用率低，場地收入不足支應維護費用，遭審計處點名改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。