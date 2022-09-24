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質疑北景雲計畫黑幕重重 鄭寶清籲檢調偵辦到底

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市八德運動中心天花板因地震崩落，遭質疑工程品質有問題，市長參選人鄭寶清（左二）昨日赴桃園地檢署，告發市長鄭文燦瀆職、背信及圖利。本報資料照
桃園市八德運動中心天花板因地震崩落，遭質疑工程品質有問題，市長參選人鄭寶清（左二）昨日赴桃園地檢署，告發市長鄭文燦瀆職、背信及圖利。本報資料照

桃園八德國民運動中心羽球場天花板崩塌事件引發譁然，無黨參選桃園市長的前立委鄭寶清昨赴桃園地檢署，按鈴告發桃園市長鄭文燦涉嫌瀆職、圖利與背信。鄭寶清今再批評，市府避重就輕、轉移焦點，呼籲桃檢和調查局快動起來，偵辦到底。

鄭寶清表示，昨日他按鈴告發羽球場天花板崩塌案後，又被爆出12億統包工程北景雲計畫中，大湳消防分隊廳舍有缺失，且近4分之3都沒解決，廳舍內就可能造成公安意外，消防隊救災前要先救自身災情，如何保護八德市民的生命財產安全。

鄭寶清也提到，去年初工務局就接獲民眾陳情，直指北景雲計畫統包工程採購材料及施工品質低劣，疑似驗收不實及收受紅包，不禁令人懷疑市府在統包工程裡的招標、決標、設計、營造、工程監造與驗收程序中，到底存在多少令人匪夷所思的可能貪瀆弊端？

對於市府回應決標過程均合法透明，鄭寶清也批市府是避重就輕、轉移焦點，決標過程或許合法，但並不代表整個工程的環節都沒發生違背職務或官商勾結，像是去年1月的工程貪瀆檢舉案，市府做了什麼處理？還是瑞助有所謂的政治門神當靠山，就只能放任為所欲為？

鄭寶清說，市府工程漏洞百出到如此嚴重地步，當初如何能通過驗收？若這不是涉嫌官商勾結，誰能信服？呼籲桃檢與調查局快動起來偵辦到底，否則又有何顏⾯在桃園立足，對市民交代。

鄭寶清 鄭文燦

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