莫德納次世代雙價疫苗抵桃市 15社區站明後天接種

桃園市衛生局表示，莫德納次世代雙價疫苗中央已於今天陸續配賦到指定院所，各區公所也已送出接種通知單提醒符合追加劑資格的65歲以上長者，明、後天（周日、一）上午8至12點、下午1至4點可利用免費愛心計程到鄰近住家15處社區接種站，各站疫苗用完為止。

衛生局說明，桃園市第一批獲配莫德納次世代雙價疫苗3萬多劑，第1階段中央開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全或低下者追加劑（第3、4、5劑）使用，接種間隔為與上一劑至少3個月以上，確診後須間隔3個月後再接種。