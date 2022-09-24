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莫德納次世代雙價疫苗抵桃市 15社區站明後天接種
桃園市衛生局表示，莫德納次世代雙價疫苗中央已於今天陸續配賦到指定院所，各區公所也已送出接種通知單提醒符合追加劑資格的65歲以上長者，明、後天（周日、一）上午8至12點、下午1至4點可利用免費愛心計程到鄰近住家15處社區接種站，各站疫苗用完為止。
衛生局說明，桃園市第一批獲配莫德納次世代雙價疫苗3萬多劑，第1階段中央開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全或低下者追加劑（第3、4、5劑）使用，接種間隔為與上一劑至少3個月以上，確診後須間隔3個月後再接種。
另外，入境檢疫管制措施放寬0+7，衛生局王文彥局長提醒家長，接種疫苗是降低兒童染疫後發生重症及MIS-C最佳選擇，許多6個月以上嬰幼兒已陸續符合第2劑莫德納疫苗須間隔4周以上的資格，家長可利用至月底前各區衛生所增開嬰幼兒疫苗夜診，及假日門診或合作的醫療院所，盡速協助家中孩童完成第2劑疫苗接種。民眾可透過「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢合作醫療院所接種資訊。
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