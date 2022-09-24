國一甲計畫獲國發會同意 預計2029年完工通車

因應桃園航空城發展，交通部高公局預計新建國道1號甲線，行政院2014年11月核定可行性研究，但因路線經過中油桃園煉油廠東側爭議大，最後交通部高公局將路線縮減為約11公里，交流道也從6處縮減為4處，全案昨獲國發會通過，依審議結果函報行政院，預計2029年完工通車。

國一甲路線起於桃園市大園區，行經蘆竹區、龜山區，最後終於桃園區。主要是為了提供航空城北側主要聯外運輸服務。但環團認為該路線會開挖北桃園地區五酒桶山、羊稠山、虎頭山，不只影響動植物棲地，也會對空氣品質影響，增加噪音汙染。

高公局今年6月環評初審，由於當地生態豐富，環評委員特別要求強化道路沿線生態保護措施，降低工程擾動，避開中油桃園煉油廠敏感路段，路線也大幅縮減，從18.1公里縮減為10.95公里。

桃市交通局表示，國1甲線計畫範圍起自省道台61線，通過桃園國際機場北側，在龜山區大坑附近銜接國道1號平面路段，沿線設置台61系統、桃5及機場連絡道、桃3及國1系統交流道等4處交流道。全長約10.95公里，總經費約683.64億元，由國道基金全額支應，預計2029年完工通車。

桃園市長鄭文燦表示，為因應桃園航空城開發將帶來大量人口，市府規畫9條航空城聯外道路，其中增設國2甲線及國1甲線皆為增強桃園國際機場、貨運園區及自由貿易港區重要對外聯繫道路，如今國2甲優先路段「大園交流道至台15線」預計於後年5月完工，後續路段「台15線延伸至台61線」也已開始規畫設計。