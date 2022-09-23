桃園消防隊辦防災宣導 「難忘918強震」5歲童不怕了

近來地震頻傳，桃園市消防局新坡分隊今配合921國家防災日，在轄內幼兒園舉辦「小小防災尖兵」宣導活動，不少師生對上周強震心有餘悸，更踴躍學習、體驗，更有5歲小女童課後大呼「不怕地震了」。

本月18日台東池上發生規模6.8地震，各地傳災情，防震防災安全也獲重視，新坡消防分隊今早前往轄內崙坪幼兒園，宣導防震防災宣導，以生動有趣的闖關遊戲，增進小朋友基本防震避難常識，全校150名師生參加。

這次的「小小防災尖兵」活動分為3關，第1關「震震挑戰」使用地震體驗車模擬地震情境，讓小朋友學習地震發生如何「趴下、掩護、穩住」正確避難；第2關「濃煙逃生挑戰」利用製煙機在教室中營造瀰漫濃煙，讓小朋友體驗低姿勢爬行、關門就地避難；第3關「救援消防車羅依」讓小朋友參觀救災車輛，提升孩童對於消防安全的興趣。

今年5歲的沈小妹妹表示，18日地震那天，她正在畫畫，媽媽發現地震後，很緊張的叫大家「去外面」，當時也搞不清楚怎麼回事，但今天體驗過地震車跟避難方法後，覺得十分有趣，也「不怕地震了」；幼兒園楊老師也說，最近地震頻繁確實有些緊張，家長也很關心防災宣導，小朋友這次獲益良多。