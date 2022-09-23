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原住民族文化會館使用率低 桃市原民局遭糾舉

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園原住民文化會館遭審計處糾舉，收費不足無法支應維護開銷。記者翁唯真／攝影
桃園原住民文化會館遭審計處糾舉，收費不足無法支應維護開銷。記者翁唯真／攝影

桃市府原住民族行政局的原住民族文化會館，收費不足以支應維護費且未符使用者付費原則，加上12處集會所，受疫情影響使用次數低且收取的場地費不足，遭審計處糾舉；原民局回應，集會所由各公所管理，已盤點各區收費情形將修訂收費標準。

桃園原住民人口達7萬9千多人，不過位在大溪的原住民族文化會館2019至2021年每年列支文化會館維護費約296萬至305萬元不等，受疫情影響文創販售、場地族服租借及場地維護、使用費，收入僅約41至45萬不等，不足以支應開銷；而文化推廣課程與人才培訓研習、DIY及導覽解說等各項活動，均未收費，遭審計處糾舉未符使用者付費原則。

原民局回應，原住民族文化會館於2016年訂定「桃園市原住民族文化會館場地使用收費標準」，並於2019年7月修正第二條附表，依使用者付費原則收取場地使用費、場地維護費及保證金收退還，以維本館收支平衡。不過2020年起受疫情影響租用意願，不過今年逐漸恢復往年借用頻率，截至今年7月場地租借收入已達約22萬元。

原民局說，文化會館的展覽、DIY等相關活動為推廣導向，因此仍不收費，不過2020年會館獲環境教育認證場所，未來相關機關、學校到訪針對環境的導覽，目前已在研議收費，將逐步落實。

至於桃園12處的集會所2020年1月至2021年11月受疫情影響，部分地區平均使用天數介於11至22天，更有3處集會所1天不到2人次，效能偏低；且有些地區集會所未依收費標準，收取租用費用。

原民局回應，近2年受疫情影響，服務人次較低，雖疫情緩和原民團體租借件數、服務人次及活動場次漸漸回流，將持續協助推廣，讓鄰近區域原住民族協進會、社團及機關學校能多多利用。

至於集會所使用收費標準未將部分集會所場地納入規範，原民局說，各區集會所現由區公所管理，收費標準依市民活動中心相關規定辦理，將盤點各區集會收費情況，後續將統一納入修訂場地使用收費標準草案。

原住民 疫情 桃園

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