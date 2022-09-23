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桃園區表揚154位長青、敬老楷模 鄭文燦細數長者福利

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園區長洪清淵頒獎。圖／桃園區公所提供
桃園區長洪清淵頒獎。圖／桃園區公所提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園區公所，出席「111年桃園區重陽敬老楷模表揚大會」，鄭文燦表示，桃園區表揚長青及敬老楷模各77位，總計154位受獎者，每個被推薦的楷模都是樂活的長者，不僅是家庭的模範，也都樂在工作、樂在志工。

鄭文燦說，他19日前往大溪區為百歲人瑞藍王銀女士慶生，並代表總統府及衛福部致贈金鎖片，市府也贈送金戒指、獎牌及2萬元重陽禮金。桃園市今年剛滿百歲的人瑞有146位，代表高齡長壽已成為台灣的特色。長輩到了退休年紀就是要把心打開，快樂過生活，重陽節即將到來，祝福所有長者長長久久、健康久久。

鄭文燦說明，市府建立多元老人福利制度，包括提供3節禮金及重陽敬老金每節2000元，合計8000元，約32萬位長者受惠。市府還辦理65歲以上長者健保費補助，以及全口4萬4000元、半口2萬2000元的假牙補助，與長者免費接種23價肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗

市府也補助每位長者愛心敬老卡每月社福點數800點（設籍復興區1000點），可用於折抵愛心計程車隊、國民運動中心等服務費用，國民運動中心也針對長者在早上8至10點、下午2至4點推出公益時段，讓長者享有免費SPA、打球等活動。

鄭文燦指出，桃園在升直轄市前社區照顧關懷據點僅123處，目前已達338處，日間照顧中心也增加至60處，並持續更新無障礙電梯等設備，讓長者更方便。升格後改變很大、進步也很大，近8年來人口增加約21萬人，也是六都唯一人口正成長的城市，代表許多人選擇在桃園工作、生活，追求人生的幸福，這是市府團隊與市議會共同努力的成果，未來也將繼續努力，打造桃園成為幸福宜居城市。

桃園區長洪清淵表示，今年重陽節最高齡獲獎者為91歲的長青楷模蕭張圓女士，她自小就因為需在家中幫忙務農及飼養家畜，無緣求學，嫁到夫家後也是一邊忙農田事、一邊照顧兒女，不幸丈夫先離世，她一人含辛茹苦撫養子女成人個個皆有好歸宿。另外，在敬老楷模之中，有許多獲獎者長期投入社區關懷據點、社區環保志工及巡守隊等，或自願付出時間關懷長者、弱勢家庭及獨居老人，例如來自中寧里陳芬芳女士，平時會舉辦老人健身班，或成立社區老人歌唱班，藉由歌聲讓老人家互相認識，進而使身心愉悅；成立韻律瑜珈班，讓年長者拉拉筋以活絡筋骨，希望藉由這些活動去關懷老人，為他們帶來更多的歡笑。

立法委員萬美玲和多位桃園區議員、桃園區長洪清淵及桃園區的里長都出席表揚活動。

桃園市長鄭文燦與獲表揚的長青、敬老楷模合影。圖／新聞處提供
桃園市長鄭文燦與獲表揚的長青、敬老楷模合影。圖／新聞處提供

桃園市長 鄭文燦 流感疫苗

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