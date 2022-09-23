自由車環台賽10月3日舉行 26日預演台66往大溪要注意

「2022年國際自由車環台賽-桃園市站」將於10月3日上午正式揭幕，來自全世界的頂尖好手將同時上場較勁，平鎮警分局不敢大意，本月26日的預演及比賽當日上午8時至下午2時，欲行駛台66快速公路往大溪方向用路人，可下新屋或幼獅交流道後，再行駛快速路等替代道路前往。

平鎮警分局長吳明彥表示，平鎮區賽事是由台66快速公路新屋端進入，並從大溪端離轄，雖平鎮段路程僅8.8公里，但特別的是平鎮段賽事是在快速公路上舉行，沿途除有國道1號平鎮系統及多處匝道匯流外，更有強勁的側風影響選手安全，為確保賽事順利，共規劃警力81名及義交11名執行，全力以赴做好本次交通安維工作。

賽事將有來自世界各國的20支菁英隊伍參賽，選手及隊職員近100名，隨行車輛共計150部，今年桃園站路線全長124.71公里，從桃市府出發，抵達終點角板山仁愛停車場，途經本市桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪及復興等10個行政區。

為了讓賽事能順利進行，平鎮分局多次實地勘查比賽線路及崗哨位置，本月26日的預演及比賽當日上午8時至下午2時，欲行駛台66快速公路往大溪方向用路人，可下新屋或幼獅交流道後，再行駛快速路等替代道路前往。此外，警方也將在各沿線路口懸掛交通管制牌面及實施階段性交通管制，提醒用路人避開賽事道路，並配合警方管制。