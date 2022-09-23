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竹市3正妹議員大玩Cosplay 為大成殿動漫祭宣傳

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議員李妍慧（右2）與議員鄭美娟（左2）、議員施乃如（左1）今天Cosplay，替「大成殿動漫祭」宣傳。圖／新竹市動漫文化協進會提供
新竹市議員李妍慧（右2）與議員鄭美娟（左2）、議員施乃如（左1）今天Cosplay，替「大成殿動漫祭」宣傳。圖／新竹市動漫文化協進會提供

新竹市動漫文化協進會10月22日起一連2天將在昌禾生活廣場LIFE PLAZA主辦首屆「大成殿動漫祭」，屆時將推出4大展區、2大體驗，歡迎動漫迷來逛展、看表演及吃美食。市議員李妍慧今天率「議會正妹團」大玩Cosplay宣傳，讓人眼睛為之一亮。

李妍慧今天與議員同事施乃如、鄭美娟Cosplay動漫人物，3人分別詮釋《進擊的巨人》女主角米卡莎、《間諜家家酒》女主角間諜殺手約兒、《犬夜叉》主要角色桔梗巫女，裝扮到位令人驚喜。3人也都期待以動漫導入城市，活絡新竹舊城區的發展。

身兼新竹市動漫文化協進會理事長的李妍慧感謝C.W.T台灣同人誌販售會、光時代科技的大力支持，促成舉辦大成殿動漫祭。她說，也很高興獲得成功里長林俊滕、星際國際影城、中正台夜市（新竹市攤販協會）的支持，攜手歡迎動漫迷們走進舊城區。

C.W.T台灣同人誌販售會創辦人大俠也分享，這幾年在北中南辦同人誌販售會，一直希望可以回到家鄉辦一場屬於新竹人的動漫活動，今年首屆大成殿動漫祭4大展區分別為「C.W.T.台灣同人誌販售會 新竹場」、「動漫音樂舞台」、「我紙在乎你-文具手帳季」以及「大成殿美食市集」，採自由入場。

大成殿動漫祭主展場「C.W.T台灣同人誌販售會 新竹場」集結全台近100組同人誌創作者設攤，囊括人氣動漫《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《精靈寶可夢》、《名偵探柯南》、《我的英雄學院》、《排球少年》、《文豪Stray Dogs》、《復仇者聯盟》、《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》以及電玩《英雄聯盟》、《黑色倖存者》等二創作品，還有原創漫畫、插畫、繪本、小說以及相關文創商品及飾品。

「動漫音樂舞台」也將力邀人氣動漫歌手、舞團表演，包括台灣最大月讀女僕咖啡旗下偶像團體—月讀偶像部、台灣ニコニコ動画翻唱代表性偶像—跌倒♪ ゼーノ 、旅日專業辣人妻兼動漫翻唱樂團主唱—セイ★星文、日系創作才女—台湾人の永琳等。

「大成殿動漫祭」將在10月22、10月23日在於昌禾生活廣場LIFE PLAZA（新竹中興百貨原址）登場，免費入場。現場還有Cosplay主題體驗、邀請5組人氣Coser擔任一日店長等活動，詳情請上活動臉書粉絲頁https://www.facebook.com/comic.dchall

新竹市議員李妍慧（右4）與議員鄭美娟（左4）、議員施乃如（右3）Cosplay，替「大成殿動漫祭」宣傳。圖／新竹市動漫文化協進會提供
新竹市議員李妍慧（右4）與議員鄭美娟（左4）、議員施乃如（右3）Cosplay，替「大成殿動漫祭」宣傳。圖／新竹市動漫文化協進會提供
新竹市議員李妍慧（中）與議員鄭美娟（右）、議員施乃如（左）Cosplay，替「大成殿動漫祭」宣傳。圖／新竹市動漫文化協進會提供
新竹市議員李妍慧（中）與議員鄭美娟（右）、議員施乃如（左）Cosplay，替「大成殿動漫祭」宣傳。圖／新竹市動漫文化協進會提供
新竹市動漫文化協進會10月22日起一連2天將在昌禾生活廣場LIFE PLAZA主辦首屆「大成殿動漫祭」，活動豐富。圖／新竹市動漫文化協進會提供
新竹市動漫文化協進會10月22日起一連2天將在昌禾生活廣場LIFE PLAZA主辦首屆「大成殿動漫祭」，活動豐富。圖／新竹市動漫文化協進會提供

新竹 李妍慧 議員

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