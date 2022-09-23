藍營批新竹動物園水泥化、動物少 市府：交換代替購買

新竹市立動物園乘載許多新竹人回憶，國民黨竹市議會黨團今天指出，接獲居民投訴指花鉅款整修後的動物園嚴重「水泥化」，珍貴動物不適應陸續死掉，有遊客稱「來一次就不會再來了」，黨團直言動物園動物「遇死不補」，動物園再生已形同口號。

新竹市立動物園說明，園區內的動物展場鋪面是以泥土地面為主，非以水泥鋪面，動物皆適應良好，像是河馬展場水池改造後擴大2倍、猴島中的馬來猴展場亦是泥土鋪面；動物園也秉持「交換代替購買」理念、肩負救傷動物使命，積極推廣生命教育。

國民黨新竹市議會黨團說，他們接獲動物園附近住戶痛心投訴，指動物園在前市長林政則任內末期，獲農委會補助4500萬元整修動物籠舍，誰知完工沒幾年，前市長林智堅卻拆了，再斥資6億元重新改建。新的動物園水泥化，珍貴動物不適應陸續死亡。

黨團召集人陳治雄也提到，投訴民眾還說，很擔憂新竹市民的後代子孫，以後到動物園只能看見生命力較強的猴子、烏龜等一般性動物，其他的都看不到了。並質疑常常見到新竹市學生整團穿著制服到動物園戶外教學，「是靠學生衝入園人數宣傳嗎﹖」

陳治雄跟議員黃美慧認為，新竹市動物園在林智堅市長擔任市議員時，就不斷高喊動物園復興運動，但多年來包含鵜鶘夫妻等動物，陸續被送他處收養；全新的動物園猶如水泥的動物牢籠，從人瑞紅毛猩猩摔死，再到紅毛猩猩狠甩山羌，還是動物園嗎？

新竹市立動物園回應，新竹市立動物園自2019年12月底開園至今，遊園人數已累積突破300萬，平均每年約120萬人次，為再生計畫前的3倍，深獲全國民眾喜愛與肯定，

動物園表示，園方目前積極推動動物交流「以交換替代購買」，透過園區與園區間的交換互動，如與高雄壽山動物園交流，將新竹動物園絨鼠借展至高雄、壽山動物園的羊駝借展至新竹，讓動物成為「城市行銷大使」，未來會持續與友好動物園交流。

「新竹市立動物園再生計畫經費共3.76億元，非外界謠傳6億元」，市府指出，市府極力爭取中央補助2.48億元、地方配合款1.28億元，再生計畫包含提升展場面積為原有1.5倍以上，重新規畫遊客動線區，以及整理歷史建築大象門、抱魚小童噴水池等。