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竹縣總圖旁擬建大型美術館 縣府辦座談會廣納民意

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣文化局著手評估新建大型獨立特色美術館，地點初步選定新竹縣總圖書館旁，竹北文興路與莊敬南路交叉口機關用地。圖／縣府提供
新竹縣文化局著手評估新建大型獨立特色美術館，地點初步選定新竹縣總圖書館旁，竹北文興路與莊敬南路交叉口機關用地。圖／縣府提供

新竹文化局著手評估新建大型獨立特色美術館，地點初步選定新竹縣總圖書館旁，竹北文興路與莊敬南路交叉口機關用地。縣府透過舉辦2場座談會廣納民意，包含融入客家元素、多元族群文化、美術館兼具典藏及策展功能等，將以「大新竹全民藝術客廳」為發想，作為後續計畫分析報告參考。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣人文薈萃，藝術文化蓬勃發展，全縣有57萬人口且持續成長中，目前文化局旁的美術館展覽空間，屬於小型藝術展廳，考量藝文界及民眾對於文化藝術需求日漸提升，除了無法辦理大型藝術展覽，也難以設計多元互動性展覽，目前已著手規畫興建大型獨立專業特色美術館先期研究案。

縣府目前正籌畫新建一座大型獨立特色美術館，初步選定在頭前溪與東興圳綠廊之間，縣立總圖書館旁機關用地，近國道一號、高鐵新竹站和台68線快速道路，交通十分便捷，期待形塑成為新興藝文特區，建立新竹縣的城市美學地標。

為全方位評估規畫，文化局分別於9月4日及20日在竹北、芎林舉辦兩場座談會，聆聽專家學者及在地鄉親寶貴意見；座談會上參與民眾發言踴躍，多數贊成規畫興建美術館，會中有人提出建言，期望除了客家元素外，更融入多元族群文化；其他建議包含美術館兼具典藏及策展功能、建立即時參觀體驗藝術現場創作功能。

各及專家學者則建議，設計規畫以地方文化藝術為基底，進行多元與創意發想；也希望透過社區營造切入與多元族群參與，並導入無牆美術館、永續營運管理、經費到評估及全齡美術館等意見。文化局與規畫委託團隊中原大學，將廣納專家及民眾意見。

文化局指出，後續將以「大新竹全民藝術客廳」為發想，透過問卷調查了解民眾需要的美術館方向，並與在地大學結合發展科技藝術，以及結合獨立編制、專業人才及地方藝廊合作等方向，作為後續計畫分析報告參考。

為全方位評估規畫大型美術館興建，文化局分別在竹北、芎林舉辦兩場座談會，聆聽專家學者及在地鄉親寶貴意見。圖／縣府提供
為全方位評估規畫大型美術館興建，文化局分別在竹北、芎林舉辦兩場座談會，聆聽專家學者及在地鄉親寶貴意見。圖／縣府提供
新竹縣府正籌畫新建一座大型獨立特色美術館，初步選定在頭前溪與東興圳綠廊之間，縣立總圖書館旁機關用地，近國道一號、高鐵新竹站和台68線快速道路，交通便捷。圖／縣府提供
新竹縣府正籌畫新建一座大型獨立特色美術館，初步選定在頭前溪與東興圳綠廊之間，縣立總圖書館旁機關用地，近國道一號、高鐵新竹站和台68線快速道路，交通便捷。圖／縣府提供

美術館 新竹 文化局

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