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民代疑12億新竹棒球場假通膨、真灌水經費？竹市府澄清

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府定期灑水養護新竹市立棒球場草皮。圖／市府提供
新竹市政府定期灑水養護新竹市立棒球場草皮。圖／市府提供

斥資12億元的新竹市立棒球場工程缺失受全國矚目，時代力量議員林彥甫今天質詢質疑市府「假通膨之名，行經費灌水之實」，透過契約新增工項規避單價限制等；市議員劉崇顯直指市府處理施工介面不佳，造成外野草皮出現碎石，衍生球員受傷、球季報銷憾事。

市府工務處長葉時青答詢解釋，棒球場工程因減項發包，後續變更新增工項單價較高是因缺工通膨等，都有經比價、審核，單價在上限20%合理範圍內。市府當務之急攜手廠商全力優化場地，後續依契約規定、協議，討論新增經費如何分擔。

林彥甫質詢說，新竹棒球場未驗收就辦點交是事實，他透過表格列出棒球場各工項單價，懷疑球場必要設施遲至3年後才辦第一次契約變更、透過契約新增工項規避單價限制、相同材料單價比原契約多三成等，有假通膨之名行經費灌水之實的嫌疑。

林進一步說明，變更項目新增工項包含外野結構補強、全壘打牆、排水系統等棒球場必要設施，鋼筋、混凝土等結構材料單價都比原契約價格多出29%到32%不等，也比新竹市今年常用工程項目參考單價多出近2成，要求市府針對棒球場工程徹底查核、並完善工程材料數量與單價審核機制。

葉時青說，變更設計過程是連續的，期間也包含爭取經費與繁複行政程序，不是指3年後才開始變更設計。再來材料單價較高是大環境因素，並經統包商訪價、監造審查送市府評估，皆在合理範圍內，材料數量與價格將由結構技師公會第三方審核。

由於7月底職棒賽事因外野草皮碎石造成球員林哲瑄受傷，綠黨市議員劉崇顯也認為此缺失來自市府掌握工序不佳導致，明明營造商今年3月就鋪好草皮，卻因龍來公司爲了施作外野牛棚二度施工導致碎石級配層露出，質疑市府與委外廠商為何不協調同步施作，讓草皮有足夠養護時間。

葉時青坦言，當時是考量施工動線，才會讓龍來公司在外野二次施工，關鍵在於施工後未將碎石撿拾乾淨。針對場地缺失，市府組成改善小組迄今已召開8次會議，目前持續優化改善，後續將依契約規定等，向相關廠商討論分攤衍生費用。

新竹市議員劉崇顯今天質詢認為市府未能掌握好工序，造成外野草皮出現碎石。記者張裕珍／翻攝
新竹市議員劉崇顯今天質詢認為市府未能掌握好工序，造成外野草皮出現碎石。記者張裕珍／翻攝
新竹市議員林彥甫今天質詢質疑市府「假通膨之名，行經費灌水之實」，透過契約新增工項規避單價限制等。記者張裕珍／翻攝
新竹市議員林彥甫今天質詢質疑市府「假通膨之名，行經費灌水之實」，透過契約新增工項規避單價限制等。記者張裕珍／翻攝

新竹市立棒球場 議員 通膨

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