竹市藍議員因這事赴地檢提告 還批高虹安「識人不明」

國民黨新竹市香山區議員陳慶齡不滿民眾黨西區議員參選人施淑婷在臉書發文指涉他言語性騷，認為是不實汙衊、惡意攻擊，今到新竹地檢署按鈴控告施涉嫌意圖使人不當選，以及加重誹謗。陳慶齡更批身為民眾黨市長參選人的高虹安自視甚高，放任自家參選人惡意汙衊，識人不明。

對此，施淑婷透過民眾黨新竹市黨部發出聲明回應，陳慶鈴在選情激烈之際，宣稱國民黨願意提供她資源，自己完全無法接受他這種將不能成立的事情說得頭頭是道，且堅持不道歉的行為。並預告未來將與同黨參選人揭發民代私下為人的真相。

事件爭端起因陳慶齡前天與施淑婷、民眾黨議員參選人許登淇的談話，施事後在臉書發文稱，陳慶齡說她就選個經驗，並誇她漂亮以後到香山當助理等話是惡心加變態。

陳慶齡強調自己出於善意與鼓勵的話竟被惡意扭曲，現場也有許登淇可以作證。他今天在律師陪同下向新竹地檢署按鈴控告，施淑婷涉嫌意圖使人不當選以及加重誹謗。

陳慶齡也發出4點聲明，說明今年初自己銜命在香山區尋找可代表國民黨參選議員的女性參選人，才有此一舉，但談話過程是提及許登淇很有勝面要加油、西區不好選是打氣，如施還有意從政，可考慮來香山區經營，未料遭扭曲，不解反變成性騷、變態。

陳慶齡提及，近日高虹安負面言論不斷，造成地方紛擾，難道高提名的市議員參選人也有樣學樣？並質疑施的舉動是高虹安有許可？還是根本就是高授意？批評高向來自視甚高，如今放任參選人惡意汙衊他人，要市民如何相信其能力能夠做好市政工作。

施淑婷回應表示， 陳慶鈴聲稱自己在選前倒數不到70天之際，執行國民黨市黨部主委許修睿之任務，代表市黨部好意徵詢她本人在下一屆參選香山市議員的意願，甚至還在選情正激烈的時候宣稱國民黨願意提供我資源，她完全無法接受。

施淑婷也說，自己不認同陳慶齡說的頭頭是道，還堅持不道歉。她將捍衛自身權益，未來跟她同黨的議員參選人許登淇也會擔任證人，為社會揭發民代私下為人的真相。