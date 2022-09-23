苗栗140縣道區間測速惹民怨 高架路段是否取消區測待研議

苗栗140縣道因石虎保育等議題實施區間測速，但民眾抱怨管制路段太長、速限又低，且每個月開單告發超速千件，讓便捷的雙向4線道路失去應有功能，上個月有中央及地方民代邀相關單位會勘要求高架路段取消區間測速，但今天在苗栗縣道安會報討論，各單位仍無具體「共識」，將由工務處、農業處及警察局再研議。

苗栗縣「南橫公路」140縣道3月底在三義、卓蘭近9公里長路段實施雙向區間測速，原先速限日間60公里、夜間降速至50公里，但隨即引發卓蘭民眾反彈，抱怨罰單接不完且影響水果農產運輸效率，要求統一提高速限到70公里，6月下旬道安會報決定維持60公里速限， 確定不再實施夜間降速。

時代力量縣長參選人宋國鼎及立邱顯智8月間邀相關單位會勘，並在臉書透露會勘結論縣府同意將140縣道16至23公里中的高架路段撤除區間測速，其間的平面路段及23至25公里的區間測速是否撤除，將由公路總局再與縣府研議，相關結論並將提道安會報確認。他並表明浮濫設置區間測速，甚至以保育石虎為藉口，只是向人民搶錢，對改善交通完全沒幫助。

但今天在縣府召開的道安會報，相關單位認為實施區間測速的道路要有一定長度才能精準測速，涉及專業，農業處則認為高架路段雖無石虎路殺困擾，但如取消區測，其間的平面道路必須要有配套，會中仍有許多意見，決議全案由工務處主導並邀農業處、警察局再行研議。