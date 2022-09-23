豆腐渣工程？桃園市議會國民黨團要求鄭文燦道歉

桃園市議會國民黨團今中午指出，八德國民運動中心天花板坍塌只是冰山一角，豆腐渣工程陸續浮現，工務局沒有做好設計、監造把關責任，才會讓民眾身處險境之中，難辭其咎，黨團要求鄭文燦市長道歉、工務局長下台。

議員梁為超表示，八德區北景雲基地有3大公共工程場館、廳舍，其中大湳消防分隊缺失高達142項，目前改善僅26%，當時工務局是如何驗收過關？工程監造費用4800多萬，監造出如此爛的工程，他認為，工務局長應下台、鄭文燦市長也要道歉，並要調查承攬的瑞助營造是否有偷工減料行為，他們將持續追查相關弊端。

議員舒翠玲質疑，大湳消防分隊既然缺失眾多，改善也沒有完成，為何要啟用、進駐，難道是鄭文燦想以此宣揚政績，簡直是把人民及消防弟兄的生命安全視為無物。她還說，除了北景雲基地，楊梅區公所新建工程、平鎮文化公園地下停車場等都是內控失調、外控不佳的案例，市政府運作機制應該出了問題，她要求在如此多項缺失之下，到底是誰決定讓大湳消防分隊進駐，一定要追查相關責任。

簡志偉表示，北景雲公共設施暴露出許多缺失，讓市民失望，也讓城市光榮感消失，如果工務局接到檢舉就主動認真處理，就不會造成今天的後果。

詹江村說，北景雲計畫工程監造費用4800多萬元、設計費用2800萬元，合計7600多萬元，如果監造、設計出問題，驗收也有問題，市政府難辭其咎，桃園有許多建設，已經陸續出現狀況，市政府應該要總檢討。

黨團執行長徐玉樹議員表示，八德國民運動中心天花板坍塌，只是冰山一角，像桃園（區）國民運動中心啟用至今也是缺失不斷，包括結構以廢棄物填充、SPA池內未做防水，鋼筋鏽蝕、游泳池磁磚剝落、輕鋼架鏽蝕等，他呼籲民眾及桃園市政府員工，基於國家與地方財政正當性，請勇敢站出來，告訴大家問題出在哪裡？

工務局昨天表示，大湳消防分隊缺失已改善107項。鄭文燦市長、工務局長賴宇亭上午在議會答詢和會後沒有回應道歉、下台的要求，兩人說明有落實內外監控機制，完工啟用後發現大小缺失就啟動保固機制改善，嚴格把關，桃園市的公共工程品質整體是不錯的，八德國民運動中心天不是豆腐渣工程，市府委由3大技師公會鑑定花板塌落原因，營造商瑞助要負絕大部份責任。鄭文燦強調公共工程都按採購法招標，北景雲基地統包也一樣，沒有人為因素介入，議員和外界不該影射，八德國民運動中心和其他公共工程不是豆腐渣工程，很多還獲得建築獎肯定。