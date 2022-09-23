桃市府工程有天地水火問題？運動中心消防分隊再挨轟

桃園市議會今天上午總質詢，議員朱珍瑤、簡志偉、梁為超、詹江村、舒翠玲、徐玉樹猛轟八德區大湳消防分隊新廳舍、國民運動中心（同屬於北景雲基地）合計近200項使用、工程缺失，議員質疑為豆腐渣工程、施工內外部監控機制不彰、低級錯誤，市府有些工程還拿金質獎讓人覺得好笑，也有議員認為工務局長賴宇亭應道歉下台。

市長鄭文燦、工務局長賴宇亭也據理力爭說明，強調有落實內外監控機制，完工啟用後發現大小缺失就啟動保固機制改善，嚴格把關，兩人表示桃園市的公共工程品質整體是不錯的。舒翠玲強調工程品質不錯是應該的，內外監造出問題還拿金質獎是好笑，鄭文燦回應「有什麼好笑？」不能一概否認所有工程品質，有問題缺失就改善，八德國民運動中心請來三大技師公會查明因，瑞助營造要負很大責任。

鄭文燦強調絕不是豆腐渣工程，並聲明工程沒有人為因素介入。舒翠玲回說「拿了（金質）獎又怎樣？」，並舉例平鎮一個得獎的活動中心民眾反映地板滑等問題，而且容納不下100人拿獎有什麼用。

會後媒體問為什麼不在驗收前，就看出這些問題？賴宇亭說明，通常驗收後使用還是會有這種狀況，一些大型建設館舍開館的時候都會有這種狀況，像台中歌劇院或衛武營，一開始都還是有一些原本設計的時候符合規範，可是使用者在使用過程裡面，都會有一些瑕疵；台北北藝中心也會有這種狀況，就持續在做修繕，所以政府部門才會有一個驗收後的保固的機制，用保固金來做這方面的處理。

賴宇亭指出，八德北景雲基地有3個大場館和多項設施，完工啟用後各單位都會提報使用的缺失，其中大湳消防分隊有100多件，目前剩10多件列管追縱，改善就結案，沒修好的就動用保固金一直到全部改善。

工務局昨晚統計八德國民運動中心使用問題改善狀況，體育局原本列管51項包括吸音板掉落、供水不穩、空調冷度不足、漏水等問題，已有46項改善完成，目前仍有5項正改善或仍需觀察改善成果項目，例如使用水不足部分，經討論將增設約20噸組合式水箱，預計10月底前安裝完成；空調冷度不夠問題，經111年8月30日邀集2位公會空調技師現勘，已請統包廠商提出改善計畫，目前監造審查中。

賴宇亭上午在議會總質詢答覆表示，大型的公共設施、場館啟用後都會有使用或施工上的缺失，一般都是在保固內處理，就像道路加封完隔天就要使用，如果有缺失就會要求重新刨鋪，使用者的壓力測試會讓工程更完美，北景雲基地的設施這一年來100多項的缺失都是透過這樣的測試改善，目前一直持續在修當中，現在保固才剛開始進行不久，那可以用保固金來做處理。

賴宇亭說，今天新工處會針對八德國民動中心鑑定的部分做完整的討論，一個禮拜內應該會有一個鑑定的結果。天花板後來復原的形式，應該不會採用原本的那種方式來做處理，可是因為考量要有吸音的功能，所以會檢討出一個比較好維護的形式來做處理。