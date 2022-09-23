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每天到榮民英靈碑敬拜 76歲湯奶奶：沒有榮民就沒有平安

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
湯淑嬌（中）每天都要到馬蘭榮家榮民英靈紀念碑前，雙手合十敬拜，表達敬意。記者卜敏正／攝影
湯淑嬌（中）每天都要到馬蘭榮家榮民英靈紀念碑前，雙手合十敬拜，表達敬意。記者卜敏正／攝影

76歲湯奶奶3年前搬到台東、入住馬蘭榮民之家，認識許多榮民，得知榮民為國家奉獻、犧牲生命事蹟後感動不已，自此每天都要到榮民英靈紀念碑前，雙手合十敬拜，並直言「真心感謝這些老榮民，沒有他們、就沒有平安的我們！」

湯奶奶本名湯淑嬌，原住桃園中壢，年輕時在製藥廠工作，退休後因兒子在台東工作接她到台東同住，沒想到發生車禍後行動不便，兒子要花更多時間照顧她，她發現台東馬蘭榮民之家，有空房可接納非榮民入住、提供照顧，3年前入住榮家，因此認識榮民，感受到這群無名英雄為國家的奉獻。

湯奶奶坦言，過去不清楚榮民做哪些事，甚至聽過許多汙衊報導、政治謠言指「榮民吃了米」、「政府要花好多錢養老榮民」都半信半疑，但入住榮家後才知道，這些老榮民為國家付出，不僅為國家打仗、為台灣建設，許多人也因此犧牲性命，老榮民為國家耽誤一生沒結婚、沒家人，過去在軍隊也領不到多少薪水，退休後當然只能住在榮家。

她說，過去榮家環境比較克難，但現在榮家環境相當好，工作人員也和善，她在這裡認識許多朋友，聽到許多老榮民故事，讓她對榮民觀點完全改觀，深刻體會到這群無名英雄的偉大，她何其有幸能夠住進榮家，決定要用行動表達對榮民的敬意。

湯奶奶說，現在每天都要到榮民英靈碑前敬拜，縱然行動不方便、必須拄著拐杖行走，但仍堅持這是每天例行功課，而且一日不拜就睡不著，以此表達對於榮民的敬意與感謝。

湯淑嬌表示，每天都要到馬蘭榮家榮民英靈紀念碑前敬拜，一天不去就睡不著。記者卜敏正／攝影
湯淑嬌表示，每天都要到馬蘭榮家榮民英靈紀念碑前敬拜，一天不去就睡不著。記者卜敏正／攝影
湯淑嬌每天都要到馬蘭榮家榮民英靈紀念碑前，雙手合十敬拜，表達敬意。記者卜敏正／攝影
湯淑嬌每天都要到馬蘭榮家榮民英靈紀念碑前，雙手合十敬拜，表達敬意。記者卜敏正／攝影

榮民

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