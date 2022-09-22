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平鎮第一市場年底開幕僅1層商場 民代質疑不符大樓原意

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園平鎮第一公有市場今年12月將重新開幕，1樓由寶雅進駐，2至4樓由社會局規畫使用。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮第一公有市場今年12月將重新開幕，1樓由寶雅進駐，2至4樓由社會局規畫使用。記者翁唯真／攝影

桃園平鎮第一公有市場營運廠商未履行合約內容，與平鎮區公所與廠商纏訟多年，今年3月二審宣判平鎮區公所勝訴，重新招標後6月已有廠商得標，12月將重新開幕，確定1樓讓寶雅進駐，2至4樓則交由社會局規畫；不過市議員黃敬平質疑，平鎮第一市場位置優越，卻僅有1樓符合市場用地使用；桃市府經發局市場科長陳珏寧表示，一切皆符合公用設施多目標使用辦法。

桃園平鎮第一公有市場位在康樂路及延平路上2004年興建完成後，2017年由翔源公司取得營運權，不過卻未履行合約內容繳納每月200萬元的權利金，公所2018年5月解約提民事訴訟，打房屋謙讓官司，1審通過將房屋判給公所。

不過關於解約後廠商仍占用並跟承租廠商收取租金，讓公所無法營運，因此公所2審上訴請求索賠這期間的損害賠償約2000萬元，今年3月判公所勝訴。

平鎮第一市場為地上4層、地下1層建物，過去有餐廳、電視台等公司進駐，公所已於去年10月要求店家撤離；陳珏寧表示，重新招標後6月已有廠商得標，給予半年整建期，12月將重新開幕，1樓讓寶雅進駐，2至4樓則交由社會局規畫，地下1樓的停車場9月12日已試營運，提供44格汽車格、24格機車格。

黃敬平認為市場位置優越，卻僅有1樓是商場符合市場用地使用，而中壢新明市場、中壢第一市場大時鐘等，都是1、2樓符合市場用地，樓上的空間都讓青年局、客家局等局處使用，完全背離市場大樓建物原意；平鎮第一市場只有寶雅這種生活商場，無法滿足民眾需求。

陳珏寧指出，平鎮第一市場有符合公用設施多目標使用辦法，因此若1樓的市場已足敷使用，而2到4樓也為社福團體進駐為公共空間，就無雖是市場用地卻比例太低不符市場大樓原意問題。

桃園 餐廳 民事訴訟

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