八德羽球場翻版 媒體人再爆桃園公共工程品質亮紅燈

桃園八德國民運動中心羽球場施作燈光改造工程才剛完工，天花板日前就因地震塌落，桃園市政府被質疑當中有疏失。媒體人黃揚明今天再指出，12億北景雲計畫不只八德運動中心出包，大湳消防分隊8月提報缺失上百項未改善。

黃揚明表示，因台東地震造成八德國民運動中心羽球館天花板崩落，引發該棟建物品質爭議，桃園市政府宣稱總共耗資12.1億的「北景雲計畫」中，國民運動中心僅花4.89億元，停車場花4.34億元，另2棟建物包含公托、日照、市民活動中心、圖書館，大湳分隊等，共耗資2.94億餘元。

黃揚明說，其中桃園市消防局大湳分隊是在去年5月就進駐使用，根據接獲的爆料資訊，桃園市消防局在今年8月24日發函給承包商瑞助營造、桃園市工務局新建工程處，本來瑞助營造今年6月16日發函承諾，去年5月到今年3月提報的工程缺失項目會在6月底前改善完成，但「多數缺失尚未完成改善」。

黃揚明表示，消防局也指出，今年4月到7月的工程缺失項目，瑞助營造並未承諾合理的改善期限，因此特地發函呼籲該承包商應與8月的缺失清單提報合理改善期限。

黃揚明表示，根據去年5月到今年8月的缺失清單，大湳消防分隊大樓廳舍缺失共計153項，改善完成僅41項，改善率僅26.8％，等於是超過7成3的缺失都沒改善完成，光是漏水就有47項之多，其他另有供電穩定、全棟牆面持續裂化等問題。

黃揚明說，實在很難想像這樣一個到處漏水的公共建物品質，被列為「五星市長」的重大政績，桃園市政府該說明「北景雲園區」的上百項缺失究竟改善完成了沒？是否該將全案移送檢調查明？那個只會主動查藍營縣市弊案的監察院，是否也該動起來呢？