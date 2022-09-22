竹仁國小通學步道完工 民代允續擴建提升學童安全

新竹縣竹仁國小前的仁孝街因臨近竹北市場、天后宮等人潮聚集處，因此交通十分繁忙，但同時又是學童上下學必經之路，為了保障學童安全，在民代爭取下通學步道近日順利完工，未來還將擴大通學步道範圍，加裝反光裝置，提升學童通學安全。

竹北市民代表何宜芯表示，因商圈發展加上一旁仁愛立體停車場落成後，使得當地車潮日益增加，導致學生上下學因巷道狹窄常需與車爭道，為了保護學生安全，才特別爭取設置長180公尺的通學步道，避免學生必須走在車道上。

有家長即表示，因為當地車輛非常多，使得家長根本不敢放心讓孩子自行步行上學，反造成當所有家長都開車接送，又進一步加劇當地上下學時段交通負擔，甚至能看見孩子在車陣中穿梭，十分危險。

竹仁國小通學步道近日完工後，學生就能走在寬2公尺的人行通道上，不必再與車爭道，不過當地竹仁里長劉堂隆更建議，如果未來能將通道上的電線桿遷移，相信能讓行人走得更方便。

縣議員鄭美琴表示，未來該商區將有機會爭取到電纜下地工程，不僅可以解決電線桿擋道的問題，還能夠提升景觀，此外為了加強學童上下學安全，將要求竹北警分局於學生通學時段加強車輛取締，避免車輛違停在通學步道上阻擋通行。

竹仁國小六年級學生黃定康及田子謙見校長及民代視察通學步道成果，當場提出意見，認為可以在通學步道外側加裝反光條，讓路過車輛注意，以及通學步道因與一旁水溝蓋有高低差，建議鋪平，以免行人絆倒。