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2隻獼猴出沒湖口 新竹縣府：民眾可通報驅趕

中央社／ 新竹縣22日電

湖口鄉長安國小、湖口國小到老湖口天主堂一帶近日有獼猴出現，甚至拿取民眾食物，新竹縣農業處今天表示，若發現獼猴闖入民宅，可通報農業處，將派專人協助驅趕、救傷。

湖口鄉民眾向中央社記者表示，看到猴子從商店拿食物出來，到樹上吃，也拍到2隻猴子在樹上吃食物照片。而在臉書社團「我是湖口人」，也有民眾發文指出，在湖口國小附近發現有大、小猴子，疑會攻擊小朋友，請民眾小心。

新竹縣政府表示，7天前開始，湖口鄉出現2隻獼猴，通報地點是在長安國小，因此，在學校設置一個誘捕籠因應。後來，不少民眾也發現，有獼猴搶食或偷走放在機車上食物。

縣府指出，若獼猴進入民宅或造成困擾，不分假日都可以通報縣府協助驅趕、救傷，若有猴子接近人或意圖搶食行為，民眾可以自行防禦或驅趕，不會觸法。如果是在戶外環境，縣府不會去移除，尤其，這2隻獼猴，研判應是1隻母猴帶著猴仔，很可能附近淺山森林就有原族群。

森保科表示，獼猴族群可能本來就離人類聚落近，不可能移除整個族群，無法朝一有衝突就移除的方式規劃。母猴及小猴通常會跟著群體活動，若異地野放逼走脫離原族群，對動物福利傷害大。

縣府指出，戶外環境且不固定活動場域，要通報相關人員到現場再進行捕捉的效率及成功率很低。因此，在非必要情況下，不會強行捕捉移除獼猴。

猴子 新竹

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