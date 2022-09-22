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苗縣+924 公費流感疫苗10月1日開打

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天新增924例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增924例。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增924例新冠肺炎確診個案，全縣今年累計本土案例達13萬2728人，人口占比確診率24.8%；苗栗縣衛生局公布確診率高於全縣平均的5個鄉鎮市，分別是造橋鄉31.72%、竹南鎮30.23%、頭份市28.45%、泰安鄉26.58%及苗栗市25.59%。

苗栗縣衛生局指出，近來季節轉換，日夜溫差較大，加上秋冬為流感及呼吸道相關病毒好發時期，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是最有效遠離病毒策略，提醒民眾做好相關防護措施。

10月1日將開放公費流感疫苗，第一階段適用對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、6個月以上至高中職或五專一至三年級學生、孕婦、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員；安養、養護、長期照顧（服務）等機構受照顧者及其所屬工作人員、禽畜相關及動物防疫人員、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。

衛生局表示，第二階段11月1日起實施，適用對象為50至64歲無高風險慢性病成人； 今年苗栗縣共購買14萬760劑的4價流感疫苗，共82家合約院所投入接種服務，請符合民眾10月1日起踴躍施打。

苗栗縣今天新增924例，全縣今年累計本土案例達13萬2728人，人口占比確診率24.8%。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增924例，全縣今年累計本土案例達13萬2728人，人口占比確診率24.8%。圖／苗栗縣政府提供
公費流感疫苗10月1日將開放施打。圖／苗栗縣政府提供
公費流感疫苗10月1日將開放施打。圖／苗栗縣政府提供
公費流感疫苗10月1日將開放施打。圖／苗栗縣政府提供
公費流感疫苗10月1日將開放施打。圖／苗栗縣政府提供
公費流感疫苗10月1日將開放施打。圖／苗栗縣政府提供
公費流感疫苗10月1日將開放施打。圖／苗栗縣政府提供

流感疫苗 衛生局 苗栗縣

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