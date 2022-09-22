通霄日落大道休憩園區 首期工程進度逾八成 10月底完工

苗栗縣政府規畫在通霄打造的「日落大道休憩園區」，首期工程包括觀景台等設施，目前進度已達85％，縣府文化觀光局表示10月底將完工開放。這項工程原定今年夏季前完工，但因上半年雨勢影響施工進度，最近隨工程進展，觀景區雛型已現，吸引攝影玩家前往取景，先睹為快。

台61線西濱快速公路白沙屯到通霄路段2018年通車，其中新埔交流道銜接台1線公路的聯絡道面對大海，落日景致迷人，通車後成為爆紅攝影熱點，公路總局辦全台最美十大景觀公路票選，新埔交流道的落日美景成為代表圖片，網路票選一路領先，但每逢夕陽西下，攝影愛好者及行經的駕駛人停留駐足，出現車輛違停、行人任意穿越車道、在中線取景等亂象，縣府為此規畫觀景台工程，並配合中央擴大計畫打造「日落大道休憩園區」。

文觀局指出，日落大道休憩園區目前施作的第1期工程，包括停車場、臨時廁所、販賣部、臨時貨櫃觀景區，打造一個小型的觀光休息區，完工後將交由通霄鎮公所管理；目前工程進度約85%，預計10月底完工，為遊客打造一個安全且優美的拍照區。