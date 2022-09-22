內灣聯外道路將拓寬 工期18個月當地店家憂影響生意

為紓解內灣老街假日車潮，新竹縣府將內灣地區聯外道路拓寬工程列入十大交通建設計畫之一，今天上午舉行地方說明會，因工期長達18個月引來地方店家憂心衝擊生意，工務處趕忙澄清會分期分段施工，才化解地方民眾擔憂。

工務處表示，雖整體工程時間約需18個月，屆時將封閉施工路段方便作業，不過為了不影響沿線店家做生意，因此工程會採分期、分段施工，經評估沿線店家受影響時間最多為4到6個月，不會被封住18個月而無法做生意。

工務處說明，此次拓寬地點是縣道120線永豐橋路口到內灣大橋路口，將由現行雙向2車道拓寬為雙向4車道，預計拓寬後車道寬度達16公尺，拓寬改善路段長度約為1210公尺。

縣道120線為內灣及尖石地區的對外交通聯絡道路，為新竹縣重要觀光軸線，此路段沿山區佈設，每逢假日吸引眾多遊客到訪，現況路幅較窄，僅雙車道，道路容量不足且線型不佳，假日觀光人潮常導致交通壅塞，不僅影響住民生活，也無法有效提升旅遊品質。

工務處指出，工作期程及施工交通維持方式，希望以不影響當地車輛通行，將工程對於民眾生活影響降至最低為原則，目前工程進度已進入工程細部設計階段，由於道路線型配合現況地形及規範稍作調整，且營建成本上漲緣故，初估含用地取得，工程需4億元完成。